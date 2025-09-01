Alibaba: Άλμα 19% για τη μετοχή καθώς η άνθηση του ΑΙ ενίσχυσε το τμήμα cloud

Τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη που ανακοίνωσε η Alibaba για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους που έληξε τον Ιούνιο, έδωσαν ώθηση στη μετοχή που εκτοξεύθηκε έως και 18,84% την Δευτέρα.

Τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη που ανακοίνωσε η Alibaba για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους που έληξε τον Ιούνιο, έδωσαν ώθηση στη μετοχή που εκτοξεύθηκε έως και 18,84% την Δευτέρα, παίρνοντας ώθηση από την επιτάχυνση των πωλήσεων στη μονάδα cloud computing και τη συνεχιζόμενη αναθέρμανση του e-commerce. Τελικά η μετοχή έκλεισε με κέρδη σχεδόν 13%.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή στην Wall Street η μετοχή είχε κερδίσει επίσης σχεδόν 13%, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 247,65 δισ. κινεζικά γιουάν (34,6 δισ. δολ.), έναντι 252,9 δισ. γιουάν που αναμενόταν από την εκτίμηση της LSEG. Τα καθαρά κέρδη ήταν 43,11 δισ. γιουάν, έναντι 28,5 δισ. γιουάν που αναμενόταν.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 78%. Η Alibaba απέδωσε την αύξηση των κερδών σε κέρδη από ορισμένες από τις μετοχικές της επενδύσεις και στην πώληση της τουρκικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Trendyol.

Η Alibaba εφαρμόζει μια λεπτή πράξη ισορροπίας μεταξύ επενδυτικών τομέων όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα νέα μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου, δείχνοντας παράλληλα ότι μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται στην ανταγωνιστική αγορά της Κίνας. Μέχρι στιγμής, οι επενδυτές έχουν ανταμείψει την Alibaba με μια άνοδο 40% στη αμερικανική μετοχή φέτος.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στη συνεχιζόμενη επιτάχυνση της ανάπτυξης στο cloud computing, καθώς και στις βελτιώσεις τόσο στις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κίνα όσο και στις διεθνείς δραστηριότητες.

Η Alibaba δήλωσε ότι τα έσοδα του τμήματος ανήλθαν σε 33,4 δισεκατομμύρια γιουάν, αυξημένα κατά 26% σε ετήσια βάση. Αυτό ήταν ταχύτερο από τον ρυθμό ανάπτυξης 18% που παρατηρήθηκε το προηγούμενο τρίμηνο. Η μονάδα cloud της Alibaba θεωρείται κλειδί για την εταιρεία που δημιουργεί έσοδα από την τεχνητή νοημοσύνη, όπως ακριβώς η Microsoft ή η Google.

Ενώ η Alibaba έχει επικεντρωθεί στην τεχνητή νοημοσύνη ανοιχτού κώδικα — που σημαίνει ότι τα μοντέλα της μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν και να βασιστούν σε αυτά από προγραμματιστές — πουλάει επίσης υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης μέσω της μονάδας cloud.

Η Alibaba δήλωσε ότι τα έσοδα από προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη «διατήρησαν τριψήφια ετήσια αύξηση για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο».

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITA), ένα μέτρο κερδοφορίας, αυξήθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση στη μονάδα cloud.

Η Alibaba αναπτύσσει ένα νέο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης καθώς επιδιώκει να αξιοποιήσει την ανάπτυξη στο τμήμα cloud, ανέφερε το CNBC την Παρασκευή. Η είδηση ​​για το τσιπ, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την Wall Street Journal, ήταν επίσης ένας παράγοντας που οδήγησε στην άνοδο της μετοχής της Alibaba την Παρασκευή.