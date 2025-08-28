Protergia: Στα 15,9 λεπτά το πράσινο τιμολόγιο τον Σεπτέμβριο - Προσφορές για φοιτητές

Νέες μειώσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε η Protergia για τον Σεπτέμβριο, προσφέροντας χαμηλότερες χρεώσεις έως και 18% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσιάζει ένα ειδικό πρόγραμμα για φοιτητές με σταθερό μηνιαίο λογαριασμό, ενώ συνεχίζει τις κληρώσεις του προγράμματος Powergiving που χαρίζουν δώρα και κάλυψη λογαριασμών σε εκατοντάδες πελάτες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Protergia προσφέρει για τον Σεπτέμβριο:

το οικιακό πράσινο τιμολόγιο στα 0,159€ kWh με συνέπεια (-11,2% από τον Αύγουστο)

τα κίτρινα τιμολόγιά της έως και 18% φτηνότερα. Το νέο κίτρινο οικιακό τιμολόγιο Value Deal on time συνεχίζει να προσφέρεται στην πολύ συμφέρουσα τιμή των 0,09093€/kWh.

το αυτόνομο Φυσικό Αέριο στη μειωμένη τιμή 0,0369 €/kWh για τη συνδυαστική προσφορά Value Power & Gas 12Μ και

για όσους επιθυμούν σταθερότητα το μπλε τιμολόγιο Value Secure 12M προσφέρεται για ακόμα ένα μήνα στην εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή των 0,099 €/kWh με έκπτωση συνέπειας, για σιγουριά και ασφάλεια 12 μηνών.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει το Protergia Picasso, ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου ο καταναλωτής επιλέγει το ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα για το ρεύμα του, ανάλογα τις ανάγκες του μέσα από 9 διαφορετικά πακέτα, για έναν ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών χρεώσεων (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες).

Με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, η Protergia δημιούργησε ανταγωνιστικές προσφορές και για τους φοιτητές. Συγκεκριμένα, προσφέρει το Protergia Picasso Small 1 που καλύπτει όλο το κόστος ενέργειας του φοιτητικού σπιτιού με 29,99€ το μήνα για να ξέρει ο καταναλωτής τι ακριβώς θα πληρώνει κάθε μήνα. Και επιπλέον, του δίνονται 2 μήνες δώρο.

Τέλος, η εταιρεία, εκτός από χαμηλότερες χρεώσεις στα τιμολογόγια, προσφέρει και πολλαπλά δώρα με το Powergiving. Από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα, έχει μοιράσει 800.000€ σε 88 υπερτυχερούς και έχει καλύψει τους λογαριασμούς ρεύματος 800 πελατών για έναν ολόκληρο χρόνο. Συνολικά, από την αρχή της χρονιάς, 888 πελάτες Protergia απολαμβάνουν δώρα που ξεχωρίζουν για το μέγεθος και την αξία τους, ενώ απομένουν άλλες 4 μεγάλες κληρώσεις ως το τέλος του έτους.

Η επόμενη κλήρωση έχει προγραμματιστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου.