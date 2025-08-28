ΑΛΜΜΕ: Η εταιρεία από την Ημαθία που εξάγει κομπόστες φρούτων σε 50 χώρες του κόσμου

Τι σχεδιάζει για το μέλλον μια από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες επεξεργασίας κονσερβοποιημένων φρούτων της Βορείου Ελλάδας.

Στην περαιτέρω ανάπτυξή της, με αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της, προσβλέπει κατά τα επόμενα χρόνια η εταιρεία ΑΛ.Μ.ΜΕ. από την Κουλούρα Ημαθίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας, μεταποίησης και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, παράγοντας κομπόστα φρούτων.

Πρωταρχικός της στόχος να εκμεταλλευθεί τη μακρόχρονη εμπειρία της, ώστε παρακολουθώντας προσεκτικά τις εξελίξεις στο κλάδο των τροφίμων, να επιτύχει αύξηση του μεριδίου αγοράς της.

Ενόψει δε των αυξημένων προκλήσεων, που καλείται να αντιμετωπίσει η εταιρεία, όπως και το σύνολο του ελληνικού επιχειρείν, «η επένδυση σε ακόμα αρτιότερα ποιοτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες θα αποτελέσει την κύρια στρατηγική μας για τα επόμενα έτη».

Τζίρος 36 εκατ. ευρώ και αύξηση 45% στα μικτά κέρδη

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν πρόσφατα στο ΓΕΜΗ, το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 36,35 εκατ. ευρώ από 36,13 εκατ. ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας ήπια αύξηση κατά 0,62%.

Ωστόσο, μεγάλη αύξηση κατά 45,42% παρουσίασαν τα μικτά κέρδη, τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των 8.491.456,74 ευρώ έναντι 5.839.156,87 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 16.328.968,49 ευρώ έναντι ποσού 6.527.876,90 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο, αγγίζοντας τα 14.810.600,21 ευρώ το 2024, έναντι κερδών ποσού 2.329.987,79 ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Πώς «γεννήθηκε» η ΑΛ.Μ.ΜΕ

Η ΑΛ.Μ.ΜΕ ιδρύθηκε το 1996 σαν κοινοπραξία τριών πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών και δη των συνεταιρισμών Νέος Αλιάκμον, Μέσης, Μελίκης.

Ωστόσο, από το 2012 και με την αλλαγή της νομοθεσίας περί συνεταιρισμών (ν.4015/2011) έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ, αλλάζοντας τον διακριτικό τίτλο της σε Α.Ε.Σ ΑΛ.Μ.ΜΕ Α.Ε.

Οι εγκαταστάσεις της ΑΛ.Μ.ΜΕ καθώς και των τριών συνεταιρισμών βρίσκονται στην καρδιά του νομού Ημαθίας στην Κεντρική Μακεδονία. Έχουν περίπου 2000 μέλη και καλλιεργούμενες εκτάσεις άνω των 38.000 στρεμμάτων.

Οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων από το 1927 και τα τελευταία 30 χρόνια επενδύουν συνεχώς στη συσκευασία φρέσκων φρούτων όπως ροδάκινα, νεκταρίνια, ακτινίδια, κεράσια, μήλα κ.α.

Επένδυση δε ορόσημο των τριών συνεταιρισμών είναι το κονσερβοποιείο AΛ.Μ.ΜΕ που αφορά σε μία σύγχρονή μονάδα μεταποίησης, με έδρα στην Κουλούρα Ημαθίας, η οποία θεωρείται μια από της καλύτερες στο κόσμο βιομηχανίες παραγωγής κονσερβοποιημένου ροδάκινου, αχλαδιού, φρουτοσαλάτας και ειδικών προϊόντων κατεψυγμένων.

Η εταιρεία διαθέτει βιομηχανικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας ροδάκινου και αχλαδιού, δυναμικότητας 34.000 τόνων ροδάκινων και 2.000 τόνων αχλαδιού. Προμηθεύεται κατά κύριο λόγο πρώτες ύλες, τις οποίες αποθηκεύει στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της και κατόπιν παραγωγικής διαδικασίας (ίδια παραγωγή) στο εργοστάσιό της, διαθέτει τα έτοιμα προϊόντα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας. Η αποστολή των αγαθών πραγματοποιείται μέσω μεταφορικών μέσων τρίτων.

Τα τελευταία χρόνια η ΑΛ.Μ.ΜΕ εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες με 300 κύριους πελάτες, ενώ τα προϊόντα της βρίσκονται στα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ της Βρετανίας, της Γερμανίας, των ΗΠΑ, των αραβικών χωρών, των σκανδιναβικών χωρών κ.α.

Να σημειωθεί, δε, εδώ ότι μέσα στο 2024, το 85% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΛ.Μ.ΜΕ «πέρασε» στην Agrifreda, στην οποία έχει επενδύσει το EOS Hellenic Renaissance Fund, ενώ το 15% του μετοχικού κεφαλαίου που απομένει, παραμένει στα χέρια των τριών συνεταιρισμών.

Στη θέση του προέδρου του ΔΣ της εταιρείας βρίσκεται ο Προκόπης Κωνσταντόπουλος και στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ο Ιωάννης Σινιόσογλου.