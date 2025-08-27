Η CrediaBank θέτει σε λειτουργία λύση διαχείρισης κινδύνου της Profile

Η αναβαθμισμένη λύση τέθηκε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία στα τέλη Ιουνίου 2025, επιτρέποντας στην Τράπεζα να συμμορφώνεται πλήρως με τις νέες εποπτικές απαιτήσεις υποβολών αναφορών Κεφαλαιακής Επάρκειας.

Την επιτυχή ολοκλήρωση της σημαντικής αναβάθμισης του RiskAvert της προηγμένης λύσης διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης στην CrediaBank, ανακοίνωσε η Profile. Η υλοποίηση διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Βασιλείας IV (CRR III) και καλύπτει ένα εκτεταμένο εύρος κατηγοριών κινδύνου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αναβαθμισμένη λύση τέθηκε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία στα τέλη Ιουνίου 2025, επιτρέποντας στην Τράπεζα να συμμορφώνεται πλήρως με τις νέες εποπτικές απαιτήσεις υποβολών αναφορών Κεφαλαιακής Επάρκειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο της Βασιλείας IV (CRR III).

Το έργο περιλάμβανε ένα ευρύ φάσμα λειτουργικών ενοτήτων, καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν των κατηγοριών κινδύνου και ένα σημαντικό εύρος των σχετικών εποπτικών αναφορών, συμπεριλαμβανομένων του Πιστωτικού Κινδύνου, των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων, των Ελάχιστων Καλύψεων Ζημιών για Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα, του Πιστωτικού Κινδύνου των Αντισυμβαλλομένων, του Κινδύνου Αγοράς, του Λειτουργικού Κινδύνου, των Τιτλοποιήσεων και του Δείκτη Μόχλευσης. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η παράδοση στην Τράπεζα των λειτουργικών ενοτήτων Βάσης Δεδομένων Ζημιών Λειτουργικού Κινδύνου και Κινδύνου Ρευστότητας.

Η τεχνολογική υπεροχή της αναβαθμισμένης πλατφόρμας RiskAvert επιτρέπει στην CrediaBank τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο στις καθημερινές της λειτουργίες, επωφελούμενη παράλληλα από προηγμένο αυτοματισμό, ευελιξία και ισχυρές δυνατότητες αναφορών. Με έμφαση στην ποιότητα και σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία της ομάδας της Profile, η λύση προσαρμόστηκε ώστε να καλύπτει με ακρίβεια τις ιδιαίτερες ανάγκες της Τράπεζας.

«Η αναβάθμιση της πλατφόρμας RiskAvert στο νέο κανονιστικό πλαίσιο, σηματοδοτεί ένα στρατηγικό και τεχνολογικό ορόσημο στην πορεία μετασχηματισμού της διαχείρισης κινδύνου και της κανονιστικής συμμόρφωσης της Τράπεζας» σχολίασε ο κ. Γεώργιος Κουρούμαλος, Chief Risk Officer στην CrediaBank, προσθέτοντας πως «Επιλέξαμε την προηγμένη λύση της Profile, η οποία μας προμηθεύει με τις απαραίτητες λύσεις και μας υποστηρίζει με τις εξειδικευμένες, άμεσες και πολύ υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες της, για την αποτελεσματική λειτουργία στο πλαίσιο της Βασιλείας IV με ασφάλεια, διαφάνεια και αποδοτικότητα».

«Είμαστε υπερήφανοι που συνεχίζουμε τη γόνιμη συνεργασία μας με την CrediaBank, προσφέροντας μια τεχνολογικά προηγμένη και πλήρως συμμορφούμενη λύση που ανταποκρίνεται επάξια στις προκλήσεις του διαρκώς μεταβαλλόμενου ρυθμιστικού περιβάλλοντος» σχολίασε ο κ. Άρης Ηλιόπουλος, Group Solutions Director στην Profile, επισημαίνοντας πως «Η επιτυχής αναβάθμιση του RiskAvert αντανακλά τη στρατηγική μας δέσμευση να προσφέρουμε λύσεις που επιτρέπουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και με ασφάλεια την πολυπλοκότητα του κανονιστικού πλαισίου».

Όπως τονίζεται, η επιτυχής ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στη γόνιμη συνεργασία μεταξύ της Profile και της CrediaBank, επιβεβαιώνοντας το κοινό τους όραμα για έναν ανθεκτικό, τεχνολογικά προηγμένο και πλήρως συμμορφούμενο τραπεζικό κλάδο.