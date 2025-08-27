Aegean - Olympic Air: Κανονικά οι πτήσεις αύριο Πέμπτη 28 Αυγούστου

Η Aegean και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας δε θα ανασταλεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου.

Η Aegean και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης των αρμόδιων αρχών, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας δε θα ανασταλεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, οπότε το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι κηρύχθηκε παράνομη η τετράωρη στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.