Πότε θα παρουσιάσει η Apple το iPhone 17

Η Apple ξεκινά προετοιμασίες για το καθιερωμένο event του Σεπτεμβρίου όπου συνήθως παρουσιάζει τις νέες της κυκλοφορίες, μεταξύ των οποίων αναμένεται φέτος και το iPhone 17.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που εστάλη σε αναλυτές και δημοσιογράφους, η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 9 Σεπτεμβρίου και το σλόγκαν είναι «δέος».

Την παράσταση αναμένεται να κλέψει η νέα σειρά smartphone της εταιρείας, που θα περιλαμβάνει ένα αναβαθμισμένο βασικό μοντέλο, δύο εκδόσεις Pro και μία εντελώς καινούργια έκδοση που θα διαθέτει τον λεπτότερο σχεδιασμό από οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση iPhone. Επιπλέον, η Apple θα παρουσιάσει ενημερωμένες εκδόσεις του Apple Watch.

Η νέα βασική έκδοση του iPhone 17 θα μοιάζει με το iPhone 16, ωστόσο με μεγαλύτερη οθόνη και βελτιώσεις στην κάμερα, σύμφωνα με το Bloomberg. Τα iPhone 17 Pro και Pro Max θα διαθέτουν νέο σχεδιασμό στο πίσω μέρος της συσκευής όπου η κάμερα θα καταλαμβάνει μεγαλύτερο χώρο.

Η λεπτότερη έκδοση του iPhone 17 θα αποτελέσει το πρώτο εντελώς νέο σχέδιο της Apple εδώ και αρκετά χρόνια και θα είναι περίπου 2 χιλιοστά λεπτότερο από τα τωρινά μοντέλα. Η Apple προσδοκά ότι η προσέγγιση αυτή μπορεί να προσελκύσει νέους πελάτες, ωστόσο η συσκευή θα έχει μειονεκτήματα: μικρότερη διάρκεια ζωής μπαταρίας και μόνο μία πίσω κάμερα.