Intralot: Εκπληρώθηκε η τελευταία αίρεση της δημόσιας πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε άλλες αιρέσεις.

Αναφορικά με την Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση που υποβλήθηκε στις 2 Ιουλίου 2025 για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Intralot, η PE SUB ανακοινώνει ότι πληρώθηκε στις 22 Αυγούστου 2025 η αναφερόμενη στην ενότητα 1.14 του από 30 Ιουλίου 2025 Πληροφοριακού Δελτίου μοναδική αίρεση της Δημόσιας Πρότασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο, κατόπιν των ανωτέρω, η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε άλλες αιρέσεις.

