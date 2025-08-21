PlayStation 5: Η Sony αυξάνει τις τιμές στις ΗΠΑ λόγω δασμών

Οι κονσόλες παιχνιδιών Sony PlayStation 5 θα αυξηθούν κατά περίπου 50 δολάρια από την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε ο ιαπωνικός τεχνολογικός γίγαντας καθώς αντιμετωπίζει το αυξανόμενο κόστος από την επιβολή των δασμών όπως και την επιβράδυνση των πωλήσεων στην αγορά βιντεοπαιχνιδιών.

Οι κονσόλες παιχνιδιών Sony PlayStation 5 θα αυξηθούν κατά περίπου 50 δολάρια από την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε ο ιαπωνικός τεχνολογικός γίγαντας καθώς αντιμετωπίζει το αυξανόμενο κόστος από την επιβολή των δασμών όπως και την επιβράδυνση των πωλήσεων στην αγορά βιντεοπαιχνιδιών.

Όπως πολλές παγκόσμιες επιχειρήσεις, η εταιρεία αντιμετωπίζει ένα «δύσκολο οικονομικό περιβάλλον», δήλωσε σε μια ανάρτηση ιστολογίου η Ιζαμπέλ Τομάτις, αντιπρόεδρος παγκόσμιου μάρκετινγκ της Sony Interactive Entertainment.

Και οι τρεις κονσόλες PlayStation 5 θα δουν παρόμοια αύξηση τιμών. Η πιο ακριβή έκδοση Pro έχει πλέον προτεινόμενη τιμή λιανικής 749,99 δολάρια. Το βασικό μοντέλο του PlayStation 5 θα κοστίζει στις ΗΠΑ 499,99 δολάρια.

Οι αυξήσεις τιμών έρχονται μετά την επιβολή δασμών από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στους περισσότερους εμπορικούς εταίρους της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, γεγονός που έχει οδηγήσει σε φόβους για αύξηση του κόστους.

«Λάβαμε τη δύσκολη απόφαση να αυξήσουμε τη προτεινόμενη τιμή λιανικής για τις κονσόλες PlayStation 5 στις ΗΠΑ από τις 21 Αυγούστου», δήλωσε η Τομάτις.

Όπως σημειώνει στην ανάρτηση οι τιμές λιανικής για τα αξεσουάρ του PlayStation 5 θα παραμείνουν αμετάβλητες, ενώ δεν αναμένονται άλλες αλλαγές τιμών στις υπόλοιπες χώρες.

Οι Αμερικανοί εισαγωγείς ιαπωνικών προϊόντων αντιμετωπίζουν επί του παρόντος δασμό 15% στα προϊόντα που πωλούν.

Η Sony αύξησε τις τιμές στις κονσόλες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη νωρίτερα φέτος, επικαλούμενη τον υψηλό πληθωρισμό και τις κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Οι gamers στην Αμερική έχουν δει παρόμοιες αυξήσεις τιμών από άλλες εταιρείες όπως η Nintendo, η οποία πρόσφατα αύξησε την τιμή του αρχικού Nintendo Switch, ενώ και η Microsoft αύξησε την τιμή στις κονσόλες και τα αξεσουάρ αξεσουάρ Xbox σε διάφορες χώρες φέτος.