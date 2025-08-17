Καναδάς: Ενέργειες της κυβέρνησης για άμεση λήξη της απεργίας στην Air Canada

Θα επιβάλει δεσμευτική διαιτησία ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τη συλλογική σύμβαση. Αντιδρούν οι εργαζόμενοι.

Η καναδική κυβέρνηση το Σάββατο προχώρησε σε ενέργειες για να τερματίσει την απεργία των αεροσυνοδών της Air Canada και να επιβάλει δεσμευτική διαιτησία ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τη συλλογική σύμβαση - μια ενέργεια που είχε ζητήσει η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της χώρας, αλλά στην οποία αντιτάχθηκαν σθεναρά οι συνδικαλισμένοι εργαζόμενοι.

Χιλιάδες αεροσυνοδοί της Air Canada προχώρησαν σε απεργία για πρώτη φορά από το 1985, λίγο πριν τη 1 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων για νέα σύμβαση. Προβλέποντας την απεργία, η εταιρεία ακύρωσε σχεδόν όλες τις 700 καθημερινές της πτήσεις, αναγκάζοντας πάνω από 100.000 ταξιδιώτες να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις ή να παραμείνουν στον τόπο τους.

Σύμφωνα με το Reuters, το πιο αμφιλεγόμενο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση ήταν το αίτημα του συνδικάτου για αποζημίωση για τον χρόνο που δαπανάται στο έδαφος μεταξύ των πτήσεων και κατά τη βοήθεια στους επιβάτες κατά την επιβίβαση. Οι αεροσυνοδοί πληρώνονται κυρίως όταν το αεροσκάφος βρίσκεται σε κίνηση.

Η Υπουργός Εργασίας, Πάτι Χάιντου, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ζήτησε από το Καναδικό Συμβούλιο Βιομηχανικών Σχέσεων να επιβάλει δεσμευτική διαιτησία και να διατάξει τον άμεσο τερματισμό της απεργίας. Παρ’ όλα αυτά, ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι μπορεί να χρειαστούν 24 έως 48 ώρες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία από το Συμβούλιο, ενώ η Air Canada έχει δηλώσει ότι η επανεκκίνηση των λειτουργιών μετά από απεργία θα χρειαστεί μία εβδομάδα.

«Αυτή δεν είναι μια απόφαση που πήρα ελαφρά τη καρδία, αλλά οι ενδεχόμενες άμεσες αρνητικές επιπτώσεις για τους Καναδούς και την οικονομία μας είναι απλώς υπερβολικά σοβαρές», δήλωσε η Πάτι Χάιντου.

Η Air Canada είχε ζητήσει από τη μειοψηφική φιλελεύθερη κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ να υποβάλει το αίτημα, όμως το Καναδικό Συνδικάτο Δημοσίων Υπαλλήλων (CUPE) είχε δηλώσει ότι επιθυμεί μια διαπραγματευτική λύση, καθώς η δεσμευτική διαιτησία θα αφαιρούσε την πίεση από την εταιρεία.

Το συνδικάτο ανέφερε ότι ζήτησε από την πρόεδρο του Καναδικού Συμβουλίου Βιομηχανικών Σχέσεων (CIRB) να αυτοεξαιρεθεί από την εκδίκαση της υπόθεσης κατά τη διαδικτυακή ακρόαση του Σαββάτου το απόγευμα, επειδή στο παρελθόν είχε εργαστεί ως ανώτερη νομική σύμβουλος στην Air Canada. Η αεροπορική εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει την απόφαση της Χάιντου και την ακρόαση, καθώς η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Χάιντου τόνισε πως η κυβέρνηση προτιμά τις διαπραγματευτικές λύσεις για τις εργατικές διαφορές, αλλά το τρέχον αδιέξοδο έδειξε ότι οι δύο πλευρές δεν θα έβρισκαν λύση εγκαίρως για να αποτραπεί περαιτέρω ζημιά στην οικονομία.

Πρόσθεσε ότι ο Καναδάς έχει ήδη βιώσει «πρωτοφανείς επιθέσεις στο εμπόριο», αναφερόμενη στους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ σε φορτία με προορισμό τις ΗΠΑ.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση, το συνδικάτο επέκρινε σκληρά την απόφαση της κυβέρνησης: «Η φιλελεύθερη κυβέρνηση επιβραβεύει την άρνηση της Air Canada να διαπραγματευτεί δίκαια, δίνοντάς της ακριβώς αυτό που ήθελε», ανέφερε σε δήλωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Η Χένλι Λάρντεν, αεροσυνοδός της Air Canada και αντιπρόεδρος της CUPE, χαρακτήρισε την απόφαση της κυβέρνησης «αηδιαστική».