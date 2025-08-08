Πετρόπουλος: Αυξημένες κατά 7,6% οι πωλήσεις στο α' εξαμηνο

Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 7,6% και ανήλθαν σε €117,78εκ από €109,45εκ στις 30.6.2024.

Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε €9,30εκ έναντι €7,52εκ το 2024. Τα κέρδη μετά τους φόρους ανήλθαν σε €3,88εκ έναντι €3,49εκ στις 30.6.2024.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε στα €35,8εκ από €46,8εκ στις 31.12.2024, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε στα €21,2εκ. από € 19,1εκ στις 31.12.2024.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 30.6.2025 ήταν 46,1%.