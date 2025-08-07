Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Merck: Μειώνει τις προβλέψεις για τα έσοδα, εξαιτίας του δολαρίου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Merck: Μειώνει τις προβλέψεις για τα έσοδα, εξαιτίας του δολαρίου
Merck
Σε μείωση των προβλέψεών της για τις πωλήσεις στο σύνολο του έτους προχώρησε η Merck KGaA, καθώς αντιμετωπίζει ένα ασθενέστερο δολάριο και μια επιβράδυνση στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών.

Σε μείωση των προβλέψεών της για τις πωλήσεις στο σύνολο του έτους προχώρησε η Merck KGaA, ο γερμανικός όμιλος επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς αντιμετωπίζει ένα ασθενέστερο δολάριο και μια επιβράδυνση στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Bloomberg, οι οργανικές πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν μεταξύ 2% και 5%, σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση για 2% - 6%. Οι καθαρές πωλήσεις και τα προσαρμοσμένα κέρδη του δεύτερου τριμήνου μειώθηκαν στα 5,26 δισ. ευρώ και 1,46 δισ. ευρώ αντίστοιχα, χαμηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών, εξαιτίας του συναλλάγματος.

Οι μετοχές της Merck υποχώρησαν έως και 3,5% στη Φρανκφούρτη, επεκτείνοντας την πτώση του τρέχοντος έτους σε πάνω από 27%, καθώς οι αναλυτές επεσήμαναν μια χαμηλή απόδοση στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών.

«Το περιβάλλον θα παραμείνει ασταθές. Αλλά όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα περιλαμβάνονται στις προβλέψεις», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Belen Garijo σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Από τη Δευτέρα δωρεάν αναλήψεις από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών

Σε ισχύ τσουχτερά πρόστιμα για να κλείσει η πληγή της πειρατείας

Προς πώληση για 3,45 εκατ. ευρώ ιδιωτικό νησί - φρούριο στην Ουαλία

tags:
Merck

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider