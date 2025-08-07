Merck: Μειώνει τις προβλέψεις για τα έσοδα, εξαιτίας του δολαρίου

Σε μείωση των προβλέψεών της για τις πωλήσεις στο σύνολο του έτους προχώρησε η Merck KGaA, καθώς αντιμετωπίζει ένα ασθενέστερο δολάριο και μια επιβράδυνση στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών.

Σε μείωση των προβλέψεών της για τις πωλήσεις στο σύνολο του έτους προχώρησε η Merck KGaA, ο γερμανικός όμιλος επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς αντιμετωπίζει ένα ασθενέστερο δολάριο και μια επιβράδυνση στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Bloomberg, οι οργανικές πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν μεταξύ 2% και 5%, σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση για 2% - 6%. Οι καθαρές πωλήσεις και τα προσαρμοσμένα κέρδη του δεύτερου τριμήνου μειώθηκαν στα 5,26 δισ. ευρώ και 1,46 δισ. ευρώ αντίστοιχα, χαμηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών, εξαιτίας του συναλλάγματος.

Οι μετοχές της Merck υποχώρησαν έως και 3,5% στη Φρανκφούρτη, επεκτείνοντας την πτώση του τρέχοντος έτους σε πάνω από 27%, καθώς οι αναλυτές επεσήμαναν μια χαμηλή απόδοση στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών.

«Το περιβάλλον θα παραμείνει ασταθές. Αλλά όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα περιλαμβάνονται στις προβλέψεις», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Belen Garijo σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV.