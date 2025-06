Metlen: Την Παρασκευή η έναρξη της Δημόσιας Πρότασης - Στις 4 Αυγούστου η εισαγωγή στο LSE

Το χρονοδιάγραμμα για το Λονδίνο μέχρι την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο LSE στις 4 Αυγούστου εξέδωσε η Metlen.

Το χρονοδιάγραμμα για το Λονδίνο με τη Δημόσια Πρόταση και την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο LSE εξέδωσε η Metlen.

Eιδικότερα, η Περίοδος Αποδοχής ξεκινά στις 27 Ιουνίου 2025 και ολοκληρώνεται στις 25 Ιουλίου 2025, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 29 Ιουλίου.

Η ολοκλήρωση και εκκαθάριση της πρότασης αναμένεται την 1η Αυγούστου και ακολουθεί η εισαγωγή των μετοχών σε LSE και Χ.Α. στις 4 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον Νόμο 3461/2006, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος»), στις 25.06.2025, η Metlen PLC, αγγλική δημόσια εταιρεία (public limited company) η οποία έχει συσταθεί υπό το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας, ανακοίνωσε την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,97 η κάθε μία (εφεξής οι «Μετοχές της Εταιρείας»), εκδόσεως της Metlen Energy & Metals A.E. (η «Metlen A.E.» ή η «Εταιρεία»), τις οποίες η Metlen PLC δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα, με αντάλλαγμα νέες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Metlen PLC σε ευρώ (οι «Μετοχές του Ανταλλάγματος»), με σχέση ανταλλαγής μία προς μία.

1. Κανονιστικές Εγκρίσεις

1.1 Η Metlen PLC ανακοινώνει ότι, κατόπιν:

(α) της έγκρισης από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA) του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή όλων των κοινών μετοχών του Προτείνοντα στην κατηγορία “equity shares (commercial companies)” της Επίσημης Λίστας της FCA και τη διαπραγμάτευσή τους στην κύρια αγορά του LSE, η οποία ελήφθη στις 26.06.2025,

(β) της έγκρισης από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) του Ενημερωτικού Δελτίου για την προσφορά και εισαγωγή των Μετοχών του Ανταλλάγματος στο Χ.Α., που ελήφθη στις 26.06.2025,

(γ) της έγκρισης του Πληροφοριακού Δελτίου από την ΕΚ, επίσης στις 26.06.2025, η Metlen PLC έχει πλέον λάβει όλες τις απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις για την έναρξη της Περιόδου Αποδοχής.

1.2 Οι Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς A.E. ενεργούν:

(i) ως σύμβουλοι της Metlen PLC σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου,

(ii) ως σύμβουλοι εισαγωγής για τη δευτερογενή εισαγωγή των Μετοχών του Προτείνοντα στο Χ.Α.

2. Περίοδος Αποδοχής

2.1 Η Περίοδος Αποδοχής διαρκεί από 27.06.2025 (08:00 π.μ.) έως 25.07.2025 (2:00 μ.μ.) (ώρα Ελλάδος). Οι μέτοχοι που επιθυμούν να αποδεχτούν την πρόταση πρέπει να υποβάλουν Δήλωση Αποδοχής μέσω των συμμετεχόντων ή διαμεσολαβητών του Σ.Α.Τ.

2.2 Εναλλακτικά, οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τον συμμετέχοντα να διεκπεραιώσει τη διαδικασία εξ ολοκλήρου για λογαριασμό τους.

3. Η Δημόσια Πρόταση

3.1 Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα (κατά τον Νόμο):

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος (Βασικός Μέτοχος),

Οι εταιρείες Emergia Holdings Ltd, Frezia Ltd, Kilteo Ltd, Melvet Investments Ltd, Rocaldo Ltd.

3.2 Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, η Metlen PLC δεν κατείχε άμεσα μετοχές της Εταιρείας, αλλά έμμεσα ελέγχει δικαιώματα ψήφου επί 30.899.783 μετοχών, ποσοστό 21,59%.

3.3 Έχουν υποβληθεί δηλώσεις πρόθεσης αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για 40.087.330 Μετοχές (28,01%) από τον Βασικό Μέτοχο και τις εταιρείες Frezia Ltd, Kilteo Ltd, Melvet Investments Ltd και Fairfax.

3.4 Δεν υπάρχουν επιπλέον συμφωνίες με τρίτα πρόσωπα σχετικές με τη Δημόσια Πρόταση.

4. Αντάλλαγμα

4.1 Για κάθε μία Μετοχή της Εταιρείας, η Metlen PLC προσφέρει μία Μετοχή του Ανταλλάγματος σε άυλη μορφή μέσω του CREST ή του Σ.Α.Τ.

4.2 Οι Μετοχές του Ανταλλάγματος περιλαμβάνουν δικαιώματα σε μερίσματα, διανομές, επιστροφές κεφαλαίου κ.ά.

4.3 Η Metlen PLC θα καλύψει τα κόστη εκκαθάρισης 0,08% προς την ATHEXCSD, που άλλως θα επιβάρυναν τους μετόχους.

4.4 Σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2048/2024 της ΑΑΔΕ, η ανταλλαγή δεν υπόκειται σε φόρο 0,10%, αφού δεν συνιστά πώληση.

5. Ενημερωτικό και Πληροφοριακό Δελτίο

5.1 Από 27.06.2025, το Πληροφοριακό Δελτίο διατίθεται:

σε όλα τα υποκαταστήματα των Συμβούλων,

σε μορφή pdf στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Metlen PLC

Εθνική Τράπεζα

Τράπεζα Πειραιώς

Χρηματιστήριο Αθηνών

5.2 Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι στα Αγγλικά, με ελληνική μετάφραση περίληψης, και είναι διαθέσιμο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129.

6. Αποτελέσματα Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 29.07.2025. Η ολοκλήρωση και πίστωση των Μετοχών του Ανταλλάγματος στους λογαριασμούς των αποδεχόμενων μετόχων αναμένεται να ολοκληρωθεί την 01.08.2025.