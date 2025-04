Delphi Economic Forum X: Η Alpha Bank φέρνει στο επίκεντρο τη ψηφιακή εποχή των Τραπεζών

Στην αιχμή του ψηφιακού μετασχηματισμού βρίσκεται η Alpha Bank, αναφέρει ο Μιχάλης Τσαρμπόπουλος, Chief Digital Officer της τράπεζας.

Ως βασικοί ομιλητές στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών φιλοξενήθηκαν οι κ.κ. Μιχάλης Τσαρμπόπουλος, Chief Digital Officer και Γιάννος Ιωαννίδης, Chief of Retail Banking Products, οι οποίοι μίλησαν για το πώς αλλάζει η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση τη σχέση μεταξύ Τραπεζών και Πελατών.

Γ. Ιωαννίδης: «Πρέπει να προσαρμοστούμε στις ανάγκες του ψηφιακού κόσμου»

Από την πλευρά του, ο Chief of Retail Banking Products της Alpha Bank στο πλαίσιο της συμμετοχής του σε πάνελ με θέμα «Navigating the Future of e-commerce», περιέγραψε την εκρηκτική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και τις στρατηγικές των τραπεζών για την προσαρμογή τους στις σύγχρονες ανάγκες των Πελατών.

Πολυγενεακή συνήθεια το e-Commerce

Ο κ. Ιωαννίδης τόνισε ότι οι Τράπεζες επαναπροσδιορίζουν την ψηφιακή εμπειρία για όλες τις ηλικίες πελατών, εστιάζοντας όμως σε προσωποποιημένες λύσεις ανάλογα με τις συνήθειες και τις ανάγκες του κάθε ηλικιακού γκρουπ. «Το e-commerce είναι μια πολυγενεακή συνήθεια, με σημαντική διείσδυση και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό μας υποχρεώνει να αναθεωρήσουμε τις στρατηγικές μας και να προσαρμόσουμε τις ψηφιακές υπηρεσίες μας, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια, την ταχύτητα και την εμπειρία του πελάτη. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο ψηφιακός πελάτης δεν έχει ηλικία – έχει προσδοκίες. Και αυτές είναι που διαμορφώνουν το τραπεζικό αύριο», δήλωσε ο κ. Ιωαννίδης.

Όπως εξήγησε, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα οικοσύστημα το οποίο μπορεί να έχει από ψηφιακά ώριμους καταναλωτές έως και πολύ νέους, digital only, οι οποίοι μπορεί να έχουν διαφορετικές καταναλωτικές συμπεριφορές, ωστόσο έχουν έναν κοινό στόχο, να μπορέσουν να κάνουν μια συναλλαγή με ασφάλεια και ταχύτητα. «Έρχεται λοιπόν εδώ η Τράπεζα η οποία προσπαθεί να βρει εύκολες λύσεις και να χτίσει ψηφιακά ταξίδια, ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξειουν τον καταναλωτή, όπου και αν βρίσκεται, είτε είναι σε app, είτε σε marketplace, είτε σε μια παραδοσιακή αγορά, με μια ψηφιακή λύση ή μια πολύ καλή εμπειρία», πρόσθεσε.

Εύχρηστες και απλές λύσεις για όλους

Ο Chief of Retail Retail Banking Products της Alpha Bank υπογράμμισε τη στρατηγική της Alpha Bank η οποία εστιάζει στην προσφορά καινοτόμων και εύχρηστων λύσεων στο κομμάτι των πληρωμών, όπως τα ψηφιακά πορτοφόλια και τις συνεργασίες με εταιρείες όπως η NEXI, για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην μετάβαση τους στον κόσμο των ηλεκτρονικών πληρωμών.

«Η Τράπεζα έχει έναν ρόλο που ξεφεύγει από τον παραδοσιακό: να γίνει ο καθημερινός "σύμμαχος", ο αόρατος συνεργάτης σε κάθε ψηφιακή εμπειρία του πελάτη. Να κάνει το εμπόριο όχι απλώς εύκολο, αλλά έξυπνο και ανθρώπινο. Σήμερα, μπορεί να μου προσφέρει ασφάλεια, ευκολία και επιλογές. Αύριο, μπορεί να ξέρει τι χρειάζομαι πριν το ζητήσω – όχι για να με ελέγχει, αλλά για να με εξυπηρετεί καλύτερα. Και αυτό είναι το στοίχημα: Ένας ψηφιακός κόσμος με τραπεζική υποστήριξη που δεν φαίνεται, αλλά είναι πάντα εκεί», είπε ο κ. Ιωαννίδης.

Κρίσιμη η πρόληψη της κυβερνοαπάτης

Ο κ. Ιωαννίδης υπογράμμισε επίσης τη σημασία της πρόληψης της απάτης στον ψηφιακό κόσμο, τονίζοντας ότι η τράπεζα συνεχώς επενδύει σε προηγμένα συστήματα και συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες, όπως η Visa, για την αντιμετώπιση νέων μορφών απάτης, χωρίς να διαταράσσεται η εμπειρία του πελάτη.

«Η αντιμετώπιση της ψηφιακής απάτης είναι ίσως η πιο σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη των πληρωμών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, και οι πελάτες σωστά την έχουν στις υψηλότερες προτεραιότητες τους στις επιλογές που κάνουν. Και όλο αυτό το πλαίσιο είναι βασικό να αντιμετωπίζεται χωρίς να επηρεάζεται, αλλά αντίθετα να βελτιώνεται η εμπειρία του Πελάτη», είπε ο κ. Ιωαννίδης και πρόσθεσε «Η λέξη κλειδί είναι η «Πρόληψη», ο ρόλος μας στον τομέα αυτόν είναι ιδιαίτερα σημαντικός, η ευθύνη και η προσπάθεια μας είναι μεγάλη και αποτελεί από τις βασικές μας προτεραιότητες. Για τον λόγο αυτό, επενδύουμε διαρκώς σε συστήματα, και σε συνεργασίες όπως η Visa για να αξιοποιήσουμε την διεθνή της εμπειρία και τεχνογνωσία και να βελτιωνόμαστε αποτελεσματικά στην πρόληψή της απάτης».

Μ. Τσαρμπόπουλος: «Στην αιχμή του ψηφιακού μετασχηματισμού η Alpha Bank»

Η ψηφιακή μετάβαση έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο επικοινωνίας με τους πελάτες και καθοδηγεί τον μετασχηματισμό στο εσωτερικό της τράπεζας, ανέφερε, o Μιχάλης Τσαρμπόπουλος στο πλαίσιο της συμμετοχής του σε πάνελ με θέμα «Strategic Business Transformation: Securing Competitive Edge».

Ο κ. Τσαρμπόπουλος είπε πως σήμερα το 98% των συναλλαγών με πελάτες της Τράπεζας γίνεται εκτός καταστημάτων, έναντι 80% στο πρόσφατο παρελθόν. «Οι πωλήσεις μέσω ψηφιακών καναλιών διαμορφώθηκαν στο 27% το 2024, έναντι 26% που είναι ο μέσος όρος για τον ευρωπαϊκό Νότο, ενώ στο 1ο τρίμηνο του 2025 το ποσοστό αυτό έφτασε ήδη στο 32%. Εντός του έτους, η Alpha Bank θα έχει ψηφιοποιήσει το σύνολο των καθημερινών συναλλαγών που πραγματοποιούν οι πελάτες, οι οποίοι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν θα χρειάζεται να επισκεφθούν τα καταστήματα για κάποια εργασία», πρόσθεσε. Ενώ μιλώντας για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των πελατών, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα διασυνδέεται με «τρίτες εταιρείες, εμπορικές, με δίκτυα διανομής, λιανέμπορους και marketplaces, ώστε ο πελάτης να μας βρίσκει εκεί που βρίσκεται. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ψηφιακό μας δάνειο, το οποίο έχουμε ενσωματώσει στα checkout processes των πιο μεγάλων marketplaces της χώρας».

Η Ελλάδα ως κέντρο τεχνογνωσίας

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Τσαρμπόπουλος τόνισε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε περιφερειακό κέντρο τεχνογνωσίας στην Ευρώπη, εστιάζοντας στην καινοτομία, την τεχνολογία και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση.

«Συντελείται ένας τεράστιος μετασχηματισμός στη λιανική τραπεζική και γενικότερα στη λιανική, στο λιανικό εμπόριο, σε σχέση με το πώς οι πελάτες εξυπηρετούνται, πώς συναλλάσσονται, πώς εμείς τους αντιμετωπίζουμε. Άρα λοιπόν ο τομέας αυτός είναι ένα τεράστιο πεδίο που προσφέρεται για εφαρμογές καινοτομίας και νέων τεχνολογιών», είπε ο κ. Τσαρμπόπουλος. «Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί και η ανταγωνιστικότητα της χώρας. Στην Alpha Bank έχουμε καλλιεργήσει ένα οικοσύστημα συνεργατών από εταιρείες τεχνολογίας και νεοφυείς επιχειρήσεις, μέσα από το οποίο προσφέρουμε υπηρεσίες στον τελικό πελάτη. Αυτό ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Για παράδειγμα συνεργαζόμαστε με έναν τεχνολογικό κολοσσό από τις ΗΠΑ, ο οποίος εξ αφορμής των σχέσεών του με την Τράπεζα δημιούργησε μόνιμα γραφεία στην Ελλάδα. Παράλληλα, πρόσφατα λανσάραμε έναν ψηφιακό βοηθό βασισμένον στο ΑΙ που έγινε σε συνεργασία με μία startup, τη Moveo.ai, η οποία χάρη στην συνεργασία μας πλέον αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα και με αυτοπεποίθηση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό», εξήγησε ο κ. Τσαρμπόπουλος.