Helleniq Energy: Το πρώτο «πράσινο» διυλιστήριο – Δεν αργούν οι αποφάσεις της ExxonMobil για γεωτρήσεις

Πλήρης κάλυψη των αναγκών σε ρεύμα του διυλιστηρίου της Θεσσαλονίκης από έργα ΑΠΕ 550 MW, τα οποία θα συνδεθούν με απευθείας καλώδιο με τις εγκαταστάσεις.

Οι εγκαταστάσεις της Helleniq Energy στη Θεσσαλονίκη θα γίνουν το πρώτο «πράσινο» διυλιστήριο στην περιοχή, από την άποψη της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν. Αυτό επισημαίνουν υψηλόβαθμα στελέχη του Ομίλου, προσθέτοντας ότι η «καθαρή» ηλεκτρική ενέργεια θα παράγεται από δύο πάρκα συνολικής ισχύος 550 MW, τα οποία θα κατασκευαστούν στο Κιλκίς.

Για τη μεταφορά της «πράσινης» παραγωγής, η Helleniq Energy έχει ήδη αδειοδοτήσει μία ιδιόκτητη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, όσον αφορά τις ΑΠΕ ο Όμιλος ακολούθησε δύο προσεγγίσεις, με πρώτο στόχο να μειώσει το ανθρακικό του αποτύπωμα και να αυξήσει την ενεργειακή του ασφάλεια.

Ο δεύτερος στόχος είναι η δραστηριοποίηση στις ανανεώσιμες πηγές ως επενδυτής. Σε αυτό το δεύτερο σκέλος, η ιδέα της ιδιωτικής γραμμής μεταφοράς επιτρέπει στη Helleniq Energy να μην είναι εγκλωβισμένη στις δυνατότητες του δικτύου για συνδεσιμότητα νέων έργων.

Οι πρώτες μπαταρίες

Οι δηλώσεις έγιναν στο περιθώριο χθεσινής εκδήλωσης για την παρουσίαση του πρωτοποριακού Κέντρου Αριστείας, που συνέστησαν η Helleniq Energy με το το Alba Graduate Business School / The American College of Greece. Το Κέντρο «HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy @Alba Graduate Business School» στοχεύει να καταστεί σημείο αναφοράς για τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής δράσης, με έμφαση στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στον τομέα της ενέργειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη του Ομίλου, όσον αφορά το «πράσινο» portfolio του, ήδη είναι διασφαλισμένος ο στόχος για ΑΠΕ 1 GW, καθώς έργα 500 MW βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ επιπλέον 500 MW σε φάση κατασκευής. Η Helleniq Energy υλοποιεί ένα επενδυτικό πλάνο 1-1,5 δισ. ευρώ σε ΑΠΕ και μπαταρίες. Στο τέλος Δεκεμβρίου, θα είναι έτοιμες οι πρώτες επενδύσεις στις αυτόνομες μονάδες αποθήκευσης, συνολικής ισχύος 100 MW, που θα αναπτύσσονται στο διυλιστήριο στη Θεσσαλονίκη.

Ο ρόλος των ΑΠΕ και των μπαταριών στην ηλεκτρική ενέργεια, συνδυάζεται με τις μονάδες αερίου. Μέσω της Εlpedison, της οποίας πλέον κατέχει το 100%, η Helleniq Energy διαθέτει δύο μονάδες αερίου, ενώ σύμφωνα με τα στελέχη της πρόκειται να αξιολογήσει αν έχει νόημα να κατασκευάσουμε μία νέα τρίτη μονάδα, η οποία θα αντικαταστήσει κάποια από τις υπάρχουσες.

Ωστόσο, είναι μία συζήτηση που ακόμη δεν έχει ανοίξει. Σε δεύτερη φάση, επίσης, θα αποφασιστεί η τύχη του FSRU στη Θεσσαλονίκη, το οποίο εν δυνάμει θα μπορούσε να λειτουργήσει και από μόνο του. Όσον αφορά την Elpedison, η αλλαγή ονόματος μετά την πλήρη εξαγορά της εταιρείας τοποθετείται προς τον Ιούνιο, όταν αναμένεται να δώσει το «πράσινο φως» στη συναλλαγή η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι πάγια θέση του Ομίλου είναι ότι η «πράσινη» μετάβαση πρέπει να προχωρήσει με ισορροπία αναφορικά με τον ρόλο των υγρών καυσίμων – καθώς το πετρέλαιο θα παραμείνει για 10ετίες στο ενεργειακό μίγμα. Η ισορροπία αυτή δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, αν ληφθεί υπόψη ότι το αρχικό σχέδιο του Κλιματικού Νόμου έλεγε ότι το 2030 θα αποσυρθούν οι εισαγωγές νέων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης. Πλέον, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ούτε το 2035, όπως προέβλεπε ο Νόμος τελικά.

Εντός 2025 κληρώνει για τους υδρογονάνθρακες

Ο Όμιλος συνεχίσει να κινείται με προσεκτικά βήματα στα εναλλακτικά καύσιμα, ωριμάζοντας κάποια έργα. Αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη κάποια επένδυση στη Θεσσαλονίκη για βιοκαύσιμα και βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF). Η επένδυση αυτή ξεκινά από 50 εκατ. ευρώ και θα φτάσει μέχρι τα 100 εκατ. Παράλληλα, η Helleniq Energy μελετά ένα μεγαλύτερο πρότζεκτ σε αυτό τον κλάδο.

Την ίδια στιγμή, εντός του 2025 τοποθετείται η επενδυτική απόφαση για το αν θα πραγματοποιηθεί ή όχι ερευνητική γεώτρηση στα δύο μπλοκ στην Κρήτη, τα οποία έχουν παραχωρηθεί στην κοινοπραξία της ExxonMobil με τη Helleniq Energy. Leader στη διαδικασία είναι η ExxonMobil, που είναι και η διαχειρίστρια εταιρεία στην κοινοπραξία. Αν και η απόφαση δεν έχει ληφθεί εκτιμάται ότι θα αργήσει. Τα σχέδια ωριμάζουν με μεγαλύτερη καθυστέρηση από ό,τι περιμέναμε.

Όσον αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το μπλοκ Α2 από τη Helleniq Energy, ο λόγος είναι πως τα σεισμικά της PGS (από τις αρχές της δεκαετίας του 2010) δείχνουν ότι μπορεί να είναι υποσχόμενη περιοχή. Επομένως, στην περίπτωση που βρεθεί κοίτασμα στο μπλοκ 10, το οποίο είναι παραχωρημένο στον Όμιλο, θα βοηθήσει στην εκμετάλλευσή του. Ο διεθνής διαγωνισμός αναμένεται να τρέξει γρήγορα, ο οποίος διενεργείται παράλληλα με τη διαδικασία παραχώρησης του μπλοκ «Νότια Πελοπόννησος», για το οποίο έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον η Chevron.