Παΐζης: Οριστικά τέλος ο λιγνίτης για τη ΔΕΗ μέχρι το 2026

Η ενέργεια από λιγνίτη ολοκληρώνει τον κύκλο ζωής της και θα διακοπεί οριστικά μέχρι το 2026, σύμφωνα με τον αναπληρωτή CEO της ΔΕΗ.

Την αναγκαιότητα να δρομολογηθεί άμεσα η δημιουργία νέων εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μονάδων φυσικού αερίου, «μιας και θα είναι εδώ για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη για να μας βοηθούν», υπογράμμισε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Αλέξιος Παΐζης, λέγοντας ότι η ενέργεια από λιγνίτη ολοκληρώνει τον κύκλο ζωής της, ο οποίος και θα διακοπεί οριστικά μέχρι το 2026.

Αυτά επισήμανε ο ίδιος από το βήμα του συνεδρίου «The Fourth Thessaloniki Metropolitan Summit - Making pathways to prosperity, solidity and cohesion for south-east Europe» και συγκεκριμένα στη διάρκεια διαλόγου που διεξήχθη με θέμα «Ο αντίκτυπος της κλιματικής κρίσης στο ενεργειακό σύστημα: Τι πρέπει να γίνει».

Κατά την τοποθέτησή στου στο συνέδριο, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ αναφέρθηκε στη διαδρομή της ενεργειακής μετάβασης, στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής όπως τον βλέπουμε αυτή τη στιγμή και στο ποιος είναι ο ρόλος των νέων εργοστασίων παραγωγής ενέργειας.

Λέγοντας ότι συνεπεία των νέων δεδομένων που διαμορφώνονται για τα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και καθίστανται πιο ευάλωτα λόγω των απαιτήσεων που διαμορφώνονται συνεπεία των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, των εντολών της ΕΕ και της διεθνούς συγκυρίας, ο ίδιος υπογράμμισε την αναγκαιότητα βελτίωσης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητά τους, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά «αυτό μεταμορφώνεται».

Σπεύδοντας να προσθέσει βέβαια ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει η ανάγκη της ενεργειακής ασφάλειας και επάρκειας και λέγοντας ότι «είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα γιατί δεν έχουμε ατυχήματα, όπως οι Βόρειοι γείτονες μας που βιώνουν μπλακ άουτ, ο ίδιος σημείωσε ότι «όπως καθίσταται αντιληπτό οι προκλήσεις είναι εδώ και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές στην προσέγγισή μας με έναν τρόπο που θα διασφαλίζει την παραγωγή και θα πιάνονται και οι στόχοι για καθαρό μίγμα».

Αναφερόμενος στο ενεργειακό μίγμα, ο ίδιος είπε ότι το 2010 αυτό αποτελούταν από 45% λιγνίτη και 5% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και σήμερα τα αντίστοιχα νούμερα είναι «λιγότερο από 10% λιγνίτη και 40% ΑΠΕ», ενώ το φυσικό αέριο, φτάνει σήμερα στο 30% από 10% πρίν από 14 χρόνια. Αναφερόμενος στην ενέργεια που παράγεται από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, ο ίδιος είπε ότι το 2010 παρήγαν το 10% της ηλεκτρικής ενέργειας που όμως όπως σημείωσε ήταν παραπλανητικό «και δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε. Τα θέματα όμως με την ξηρασία παρουσιάζονται τώρα και δεν είναι φαινόμενα του 2024, αλλά έχουν εξελιχθεί τα τελευταία δέκα χρόνια», τόνισε.

Ο άνθρακας δεν είναι βιώσιμος - Το αναμορφωμένο χαρτοφυλάκιο & το φυσικό άεριο

«Στην Ελλάδα βιώσαμε κορυφώσεις, αλλά και βυθίσεις και αυτό μας έδειξε ότι πρέπει να βρούμε ένα τρόπο να επιλύσουμε τα θέματα που υπάρχουν», επισήμανε ο κ. Παϊζης και σημειώνοντας ότι ο άνθρακας δεν είναι πλέον βιώσιμος, τόνισε ότι η εναλλαγή μίγματος στη ΔΕΗ άλλαξε και τις τιμές και όλη την προσέγγιση της επιχείρησης.

Για το θέμα του λιγνίτη, με το τέλος του να θεωρείται δεδομένο, ο κ. Παϊζης σημείωσε ότι μπορεί να διατηρήσουμε τα εναπομείναντα εργοστάσια μόνο ως απόθεμα για να μπορούμε να διασφαλίζουμε την επάρκεια. Όμως όπως ξεκαθάρισε, η παραγωγή από λιγνίτη ολοένα και μειώνεται «και αυτό είναι σωστό γιατί κάθε τεχνολογία έχει τον κύκλο ζωής της και πλέον απαιτείται αυτός να κλείσει», είπε.

Επισημαίνοντας ότι ο αντίκτυπος της κλιματικής κρίσης είναι πλέον έντονος, ο ίδιος επισήμανε ότι η φετινή χρονιά ήταν η χειρότερη από κάθε άλλη για τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια και μάλιστα όπως είπε «περιμένουμε χειροτέρευση».

«Καλύτερα να διευθετήσουμε τα προβλήματα του ενεργειακού συστήματος», είπε ο ίδιος και εξηγώντας ότι «αν δρω σημαίνει υποδομές», εξήγησε ότι αυτό συνάδει σε μεταξύ άλλων σχεδιασμό και δημόσιους διαγωνισμούς που απαιτούν 10ετίες.«Πρέπει να προετοιμαστούμε τώρα για τις μελλοντικές υποδομές», τόνισε.

Μιλώντας για την ξηρασία και τα προβλήματα που δημιουργεί, τόνισε ότι «ένας τρόπος να τα αντιμετωπίσουμε είναι να δημιουργήσουμε νέα υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Υπάρχει δυνατότητα στην Ελλάδα να δημιουργήσουμε υποδομή αποθεμάτων και αυτές οι μονάδες να λειτουργούν σήμερα συμπληρωματικά και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε το φυσικό αέριο, που είναι το μόνο εργαλείο που έχουμε αυτή τη στιγμή.Οπότε μπορούμε να έχουμε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που θα μας δίνει τη δυνατότητα αναβαθμίσεων με το φυσικό αέριο».