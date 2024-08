Nέο ξενοδοχείο της Wyndham Hotels & Resorts στη Βαρκελώνη

Το θέρετρο, το οποίο βρίσκεται στο Sant Esteve de Sesrovires, λιγότερο από 30 λεπτά από το αεροδρόμιο Josep Tarradellas Barcelona - El Prat και 45 λεπτά από το κέντρο της Βαρκελώνης, διαθέτει 150 δωμάτια.

Η Wyndham Hotels & Resorts, που διαθέτει και παρουσία στην Ελλάδα, συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της στην περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, με την έναρξη λειτουργίας του Dolce by Wyndham Barcelona Resort. Το θέρετρο, το οποίο βρίσκεται στο Sant Esteve de Sesrovires, λιγότερο από 30 λεπτά από το αεροδρόμιο Josep Tarradellas Barcelona - El Prat και 45 λεπτά από το κέντρο της Βαρκελώνης, διαθέτει 150 δωμάτια.

Με περισσότερα από 600 τ.μ. χώρων συνεδριάσεων και εκδηλώσεων, το ξενοδοχείο είναι εξοπλισμένο, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση για φυσικές συναντήσεις. Διαθέτει επίσης ένα σπα και κέντρο ευεξίας, καθώς και εύκολη πρόσβαση στην περιοχή Penedes Wine Region DOC, η οποία είναι διάσημη για την παραγωγή Cava, του αφρώδους κρασιού της περιοχής.

Το Dolce by Wyndham Barcelona Resort ακολουθεί τα άλλα πρόσφατα ανοίγματα του brand Dolce Hotels and Resorts by Wyndham στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Dolce by Wyndham Çeşme Alaçatı, το πρώτο ξενοδοχείο Dolce που άνοιξε στην Τουρκία, και του Dolce by Wyndham Versailles – Domaine du Montcel, που βρίσκεται στις Βερσαλλίες της Γαλλίας.

Σχετικά, ο Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής, Wyndham Hotels & Resorts, ανέφερε τα εξής: «Το άνοιγμα στη Βαρκελώνη σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην επέκταση του πολυτελούς μας brand, Dolce By Wyndham, στην περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων να επωφεληθούν από την αυξανόμενη αγορά των εταιρικών ταξιδιών. Αυτό το εκπληκτικό θέρετρο βυθίζει τους επισκέπτες σε φανταστικά περιβάλλοντα, όπου μπορούν να συνδεθούν, να δημιουργήσουν και να ανακαλύψουν. Είτε πρόκειται για επαγγελματικό ταξίδι, είτε για ταξίδι αναψυχής, προσκαλούμε τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο να βιώσουν την ξεχωριστή και εμπνευσμένη ατμόσφαιρα του Dolce By Wyndham Barcelona Resort».