Μασκ: Μεταφέρει τα κεντρικά της X και της Space X στο Τέξας

Την απόφασή του να μεταφέρει τα κεντρικά γραφεία του X αλλά και της Space X στο Τέξας, σε μία προσπάθεια να απομακρυνθεί από την «αριστερίζουσα» Καλιφόρνια και να ευθυγραμμιστεί με τον πολιτικό χώρο της δεξιάς, εξέφρασε ο Έλον Μάσκ.

Μέσα από μία ανάρτηση στο X τόνισε, ότι λόγος για την εν λόγω εξέλιξη ήταν ένας νέος νόμος στην πολιτεία της Καλιφόρνια, που αφορά διεμφυλικά παιδιά στα δημόσια σχολεία. Η Καλιφόρνια έγινε η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που απαγόρευσε στις σχολικές περιφέρειες να απαιτούν από τους εκπαιδευτικούς να ενημερώνουν τους γονείς για τυχόν αλλαγές στον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου των μαθητών.

«Αυτή είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

This is the final straw.

Because of this law and the many others that preceded it, attacking both families and companies, SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas. https://t.co/cpWUDgBWFe

— Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024