ΑΒΑΞ: Απορρίφθηκε η απαίτηση αποζημίωσης στην κόντρα με τον Λίβανο

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία προσέφυγε στη διεθνή διαιτησία το 2016.

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι διεθνές διαιτητικό δικαστήριο υπό την αιγίδα του Διεθνούς Κέντρου για την Επίλυση Επενδυτικών Διαφορών (International Centre for the Settlement of Investment Disputes ‐ ICSID) με απόφασή του απέρριψε την απαίτηση αποζημίωσης της Εταιρείας έναντι του κράτους του Λιβάνου στη βάση της Διμερούς Επενδυτικής Συμφωνίας Ελλάδας-Λιβάνου, σχετικά με την από 12.04.2013 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ των δύο πλευρών για την κατασκευή του θερμικού σταθμού παραγωγής ενέργειας Deir Aamar (Phase II), κοντά στην Τρίπολη του Λιβάνου.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία προσέφυγε στη διεθνή διαιτησία το 2016, επικαλούμενη μεταξύ διαφόρων άλλων βάσεων αποζημίωσης, και το γεγονός ότι το κράτος του Λιβάνου, ουδέποτε προχώρησε σε οποιαδήποτε πληρωμή προς την Εταιρεία για το ανωτέρω έργο, (συμπεριλαμβανομένων και δύο ληξιπρόθεσμων και απαιτητών τιμολογίων), χωρίς μάλιστα το κράτος του Λιβάνου ουδέποτε να εγείρει οποιαδήποτε αμφισβήτηση της εκπλήρωσης των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας ή/και ανταξίωση. Σημειώνεται δε ότι το κράτος του Λιβάνου δεν προχώρησε ούτε και στην εκτέλεση του ανωτέρω έργου με άλλον εργολάβο.

Σύμφωνα με την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου, κρίθηκε ότι το κράτος του Λιβάνου δεν παραβίασε τις υποχρεώσεις του από την προαναφερόμενη Διμερή Επενδυτική Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Λιβάνου. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία καλείται να πληρώσει το ποσό του €1,3 εκατομμυρίου στο κράτος του Λιβάνου για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας της ανωτέρω διαιτησίας.

Η Εταιρεία διερευνά όλες τις δυνατότητες αντίδρασης κατά της ανωτέρω,τουλάχιστον απρόσμενης υπό το φως του ιστορικού της υπόθεσης και του σχετικού αποδεικτικού υλικού, απόφασης.

Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου θα αποτυπωθεί στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας στο α’ εξάμηνο του 2024 και αναμένεται να επιφέρει συνολική λογιστική ζημία ύψους €16 εκατομμυρίων, ενώ η όποια ταμειακή επίπτωση θα είναι της τάξης των €1,3 εκατομμυρίων και θα προκύψει στην επόμενη περίοδο.