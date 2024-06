Αριθμεί 230 καταστήματα και απασχολώντας πάνω από 6.700 εργαζόμενους.

Έχοντας επενδύσει πάνω από 1,4 δισ. ευρώ από το 1999 στην ελληνική αγορά η Lidl Ελλάς συμπληρώνει εφέτος 25 χρόνια ζωής στη χώρα αριθμώντας 230 καταστήματα και απασχολώντας πάνω από 6.700 εργαζόμενους.

Όπως ανέφερε εχθές το βράδυ, στο πλαίσιο εκδήλωσης της εταιρείας, ο πρόεδρος διοίκησης κ. Martin Brandenburger «H Lidl Ελλάς μεγαλώνει μαζί με την Ελλάδα και τους προμηθευτές της» προσθέτοντας: «25 χρόνια η Lidl Ελλάς προσφέρει στην ελληνική καταναλωτική κοινωνία, στο περιβάλλον, στην αγορά και στην οικονομία. Xτίσαμε εμπιστοσύνη και δημιουργήσαμε αξία για όλους. Στόχος της Lidl είναι να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών γρήγορα, απλά και εύκολα, κάτι που εξασφαλίζει με εύκολη πρόσβαση σε ένα ευρύ portfolio προϊόντων στην καλύτερη ποιότητα και τιμή».

Κάνοντας ειδική αναφορά στους εγχώριους προμηθευτές ο ίδιος σημείωσε ότι η αλυσίδα το 2023 προχώρησε στην παραγωγή 1.624 προϊόντων από 409 παραγωγούς τονίζοντας ότι ο τζίρος από τις εξαγωγές που κάνουν τα ελληνικά προϊόντα μέσω του μητρικού ομίλου Schwarz σε 31 αγορές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, ανήλθαν πέρυσι σε 0,5 δισ. ευρώ.

Μέχρι το τέλος καλοκαιριού η Lidl Ελλάς σχεδιάζει να ανοίξει ένα ακόμη κατάστημα στην Αθήνα εισάγοντας καινοτομίες στο δίκτυο όπως ηλεκτρονικές αποδείξεις και self checkout ταμείο, το οποίο λάνσαρε στο κατάστημα της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη και επεκτείνει σύντομα στην Αθήνα. Στόχος είναι μέχρι τα τέλη του 2026 τα ταμεία αυτοεξυπηρέτησης να επεκταθούν σε όλα τα σημεία του δικτύου.

Σημειώνεται ότι η Lidl έχει επενδύσει επίσης πάνω από 10 εκατ. ευρώ σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις. Το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις της είναι πράσινη. Επίσης, η εταιρεία εισάγει καινοτομίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών έχοντας επενδύσει μεταξύ άλλων σε ηλεκτρονικές ετικέτες τιμών (ESL) πάνω από 20 εκατ. ευρώ. Επίσης, έχει λανσάρει το πρώτο κατάστημα self check out στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης και προωθεί paperless αποδείξεις (χωρίς χαρτί) για όλους τους χρήστες της κάρτας πιστότητας Lidl plus παράλληλα με οφέλη από συνεργασίες με τρίτους από τα τέλη Ιουλίου.

Αναφορικά με τις τιμές, ο κ. Brandenburger επεσήμανε ότι η Lidl προσφέρει τις ίδιες τιμές σε όλα τα καταστήματα του δικτύου της ανεξαρτήτως τοποθεσίας ενώ οι τιμές των προϊόντων σήμερα είναι μειωμένες κατά 2,5% περίπου σε σχέση με την περυσινή χρονιά, ρυθμός διπλάσιος σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ