Στη δυναμική των νησιών ποντάρουν τα σούπερ μάρκετ – Ποιες περιοχές μπαίνουν στο ραντάρ των «μεγάλων» του λιανεμπορίου

Χρυσές δουλειές κάνουν τα σούπερ μάρκετ στις νησιωτικές περιοχές τα τελευταία χρόνια, καθώς ο τουρισμός δίνει… αέρα στην κατανάλωση. Πρωταγωνιστούν Κρήτη και νησιά Ιονίου και Αιγαίου. Η λίστα των εξαγορών που επιβεβαιώνει την τάση. Ποια προϊόντα γίνονται… ανάρπαστα από τους τουρίστες.

«Γκάζι» για την περαιτέρω επέκταση του δικτύου τους σε νησιωτικές περιοχές πατάνε τα σούπερ μάρκετ, με τον κλάδο της οργανωμένης λιανικής τροφίμων να σπεύδει να δρέψει τα οφέλη της ισχυρής τουριστικής ανάπτυξης που καταγράφεται στα νησιά και η οποία αποτελεί ισχυρή κινητήριο δύναμη για την κατανάλωση.

Τα σούπερ μάρκετ στους πιο δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς κάνουν πραγματικά χρυσές δουλειές τα τελευταία χρόνια, γεγονός που δίνει τον τόνο στην… επεκτατική στρατηγική που χαράσσουν οι «μεγάλοι» του οργανωμένου λιανεμπορίου. Μια στρατηγική που αφορά στην ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση της παρουσίας τους σε ακόμη περισσότερα νησιά της χώρας, είτε μέσω της δημιουργίας νέων καταστημάτων, είτε μέσω εξαγορών μικρών, τοπικών αλυσίδων.

Όπως προκύπτει από πρόσφατη έρευνα της NielsenIQ, ενώ τα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης συγκεντρώνουν τον κύριο όγκο και τζίρο της κατανάλωσης στο λιανεμπόριο τροφίμων στην Ελλάδα - άνω του 50% - η περιφέρεια είναι εκείνη που σταθερά εξακολουθεί να παρουσιάζει την πιο έντονη ανάπτυξη, με τις νησιωτικές περιοχές ειδικότερα να αναπτύσσονται με διψήφιους ρυθμούς.

Πρωταγωνιστές η Κρήτη και τα νησιά του Ιονίου και Αιγαίου

Πιο συγκεκριμένα και ενώ το 2023 ο συνολικός τζίρος της αγοράς αυξήθηκε κατά 9,3%, το αντίστοιχο ποσοστό για την Κρήτη και τα νησιά του Ιονίου και Αιγαίου διαμορφώθηκε στο 12,9% και 14,0% αντίστοιχα.

Εστιάζοντας περαιτέρω στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου, τα οποία η NielsenIQ έχει πλέον συμπεριλάβει στην επίσημη συνολική εικόνα της αγοράς που αναλύει, έχουν συνεισφέρει στις συνολικές πωλήσεις του λιανεμπορίου τροφίμων κατά 8,4%, σε έναν μέσο όρο για το σύνολο των διαφορετικών μηνών της περασμένης χρονιάς.

Ωστόσο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η σημαντικότητα των νησιών αυξάνεται, φτάνοντας ακόμη και το ποσοστό του 11,2%, το διάστημα μεταξύ 17/ Ιουλίου έως 12 Αυγούστου το 2023.

Ένα ένα τα βήματα των αλυσίδων

Με νέα καταστήματα επιχειρούν να κυριαρχήσουν στα νησιά Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος και Lidl Hellas, ενισχύοντας διαρκώς και με κάθε ευκαιρία την παρουσία τους στις περιοχές με ισχυρή τουριστική άνθηση.

Για τον όμιλο Σκλαβενίτη, δε, φαίνεται πως η… κάθοδος στην Κρήτη το 2014, μέσω της εξαγοράς του 60% της αλυσίδας Χαλκιαδάκης, είναι ένα στοίχημα που έχει κερδηθεί.

Στις αρχές του 2022 η αλυσίδα Μασούτης προχώρησε σε μια κίνηση ματ, ανακοινώνοντας τη στρατηγική της συνεργασία με τη συνεταιριστική αλυσίδα ΣΥΝΚΑ, με παρουσία σε Κρήτη, Αιγαίο και Κέρκυρα. Μέσω της εν λόγω εξαγοράς, η Μασούτης εξασφάλισε ένα σημαντικό «εισιτήριο» εισόδου στην κρητική αγορά, καθώς και σε αρκετά νησιά της χώρας. Το deal οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου εταιρικού σχήματος με την επωνυμία «ΣΥΝΚΑ Κρήτης Υπεραγορές Α.Ε.», στην οποία η Μασούτης συμμετέχει με το 50% των μετοχών και ο συνεταιρισμός με το αντίστοιχο 50%. Λίγο καιρό αργότερα ανακοινώθηκε ότι η Μασούτης αποκτά τον έλεγχο των καταστημάτων χονδρικής και λιανικής πώλησης της Αφοί Ιωάννου Δεναξά ΕΠΕ, τα οποία βρίσκονται σε Σαντορίνη, Μύκονο και Αττική.

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, την είσοδό τους στην κρητική αγορά δρομολογούν για εφέτος τα My market. Ο όμιλος που λειτουργεί τα My Market στη λιανική και τα METRO Cash & Carry στη χονδρική ετοιμάζεται να… κατηφορίσει για την Κρήτη. Κατά τις πληροφορίες, το κατάστημα My market αναμένεται να λειτουργήσει στο Ηράκλειο και αναμένεται να ανοίξει έως τα τέλη του 2024. Η επένδυση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι αυτό θα είναι το πρώτο κατάστημα My market στην Κρήτη, αφού μέχρι τώρα ο όμιλος έχει παρουσία στο νησί μόνο μέσω τριών METRO Cash & Carry σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

Σε ό,τι αφορά τη χονδρική, σε πρώτη φάση εξετάζεται αλλαγή ακινήτου στο Ηράκλειο, ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα το πελατολόγιο, καθώς και επέκταση της Metro Cash & Carry στον Άγιο Νικόλαο, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου για άνοιγμα σε περιοχές με ισχυρό τουριστικό ρεύμα. Όπως αποκάλυψε τον περασμένο μήνα ο Διευθύνων Σύμβουλος της METRO ΑΕΒΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδη, ο όμιλος «σκανάρει» και άλλες τουριστικές περιοχές, όπως τα νησιά του Αιγαίου. Ειδικότερα, η Metro Cash & Carry σχεδιάζει επέκταση σε Μυτιλήνη, Σάμο, Κω, Κεφαλονιά, αλλά και Κυκλάδες.

Το… πόδι της στην Κρήτη πάτησε τον Οκτώβριο του 2022 και η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, ανακοινώνοντας την εξαγορά της κρητικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Μαθιουδάκης, μέσω της οποίας απέκτησε 17 καταστήματα σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο και ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία της στην Κρήτη.

Παρουσία στη Χίο απέκτησε και η Μarket In, προχωρώντας το 2022 σε εξαγορά της τοπικής αλυσίδας Χαρά.

Ποια προϊόντα γίνονται… ανάρπαστα στα νησιά

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με την έρευνα της NielsenIQ, τα νησιά αποτελούν μοχλό ανάπτυξης και για αρκετές ταχυκίνητες προϊόντικές κατηγορίες, λόγω της καταναλωτικής συμπεριφοράς που παρατηρείται κυρίως το καλοκαίρι. Ειδικότερα, για κατηγορίες αλκοολούχων, όπως είναι για παράδειγμα τα λικέρ, το ρούμι ή και το ούζο μαζί με το τσίπουρο, η σημαντικότητα των νησιών στον τζίρο τους είναι αρκετά παραπάνω από τον μέσο όρο της εν λόγω περιοχής για το σύνολο της αγοράς (κατά 16,9%, 13,9% και 13,5% αντίστοιχα). Σημαντική είναι η συνεισφορά των νησιών και σε άλλες προϊόντικές κατηγορίες, όπως τα αντιηλιακά και το εμφιαλωμένο νερό, με σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης 22,2% και 14,6% αντίστοιχα.