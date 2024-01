Alaska Airlines: Καθηλώνει όλο τον στόλο των Boeing 737 Max μετά την αποκόλληση παραθύρου εν πτήση

Η ρυθμιστική αρχή αερομεταφορών της Κίνας εξετάζει το ενδεχόμενο να καθηλώσει τα 737- Max που πετάνε στη χώρα.

Η Alaska Airlines θα καθηλώσει ολόκληρο τον στόλο των αεροσκαφών Boeing 737 Max-9, αφού ένα τμήμα ατράκτου στο πίσω μέρος ενός ολοκαίνουργιου αεροσκάφους εξερράγη λίγο μετά την απογείωση.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι λαμβάνει το «προληπτικό βήμα» για να καθηλώσει προσωρινά τον στόλο των 65 αεροπλάνων, μέχρι την ολοκλήρωση της πλήρους συντήρησης και επιθεώρησης, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ben Minicucci, ύστερα από το περιστατικό στην πτήση 1282 που μετέφερε 171 επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος από το Πόρτλαντ του Όρεγκον προς το Οντάριο της Καλιφόρνια. Στο συμβάν δεν τραυματίστηκε κανείς.

Alaska Airlines flight #AS1282, a Boeing 737 MAX 9, experienced a rapid decompression after the loss of a large panel that included an emergency exit door on the left side of the plane.

The flight made a safe return to Portland (PDX).pic.twitter.com/KH4gs0X4o6

— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) January 6, 2024