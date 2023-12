Eurobank: Διπλή διάκριση για τις υπηρεσίες Cash Management

Η Eurobank αναδείχθηκε ως η κορυφαία τράπεζα στον τομέα του Cash Management στην Ελλάδα καθώς απέσπασε για 9η διαδοχική χρονιά τη διάκριση The Best Treasury and Cash Management Bank for 2023 από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Τράπεζας στην παροχή υψηλών προδιαγραφών συναλλακτικών υπηρεσιών στους επιχειρηματικούς της πελάτες.

Η Eurobank αναδείχθηκε ως η κορυφαία τράπεζα στον τομέα του Cash Management στην Ελλάδα καθώς απέσπασε για 9η διαδοχική χρονιά τη διάκριση The Best Treasury and Cash Management Bank for 2023 από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Τράπεζας στην παροχή υψηλών προδιαγραφών συναλλακτικών υπηρεσιών στους επιχειρηματικούς της πελάτες, όπως αναφέρει με ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, την ηγετική θέση της Τράπεζας στις υπηρεσίες Cash Management στην Ελλάδα, μεταξύ εγχωρίων και διεθνών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, αναγνώρισε και το διεθνούς κύρους περιοδικό Euromoney, το οποίο ανέδειξε για το 2023 την Eurobank στην 1η θέση, στην έρευνα Μarket Leader Cash Management Non - Financial Institutions Survey για 7η διαδοχική χρονιά, και στην έρευνα Best Service Cash Management Non- Financial Institutions Survey για 11η φορά, στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας Euromoney Cash Management Survey, υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

Οι διαδοχικές διεθνείς διακρίσεις σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον στο χώρο της Συναλλακτικής Τραπεζικής, αποτελούν σημαντική αναγνώριση της αποτελεσματικότητας και της καινοτομίας των λύσεων που προσφέρει ο Τομέας Transaction Banking της Eurobank στο σύγχρονο επιχειρείν, μέσα από ένα ευρύ φάσμα εξελιγμένων υπηρεσιών για σύγχρονη ταμειακή διαχείριση. Η Τράπεζα, άλλωστε, υλοποιεί ένα δυναμικό πρόγραμμα επένδυσης στην ψηφιακή τραπεζική, υιοθετώντας την καινοτόμο προσέγγιση Phygital που αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής σε απόλυτη ισορροπία με τον ανθρώπινο παράγοντα, προσφέροντας καλά σχεδιασμένες, σύγχρονες λύσεις που διευκολύνουν τις καθημερινές εργασίες των επιχειρήσεων.

Στον Τομέα του Transaction Banking εντάσσονται έξυπνες ψηφιακές λύσεις άμεσων εισπράξεων με ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση διασύνδεσης με τα συστήματα της επιχείρησης, η εκτέλεση μεμονωμένων και μαζικών πληρωμών, καθώς και η ασφαλής διεκπεραίωση συναλλαγών διεθνούς εμπορίου. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα διαθέτει ολοκληρωμένες δράσεις δικτύωσης, ενημέρωσης και προβολής βέλτιστων διεθνών πρακτικών που προσφέρουν στις επιχειρήσεις αξιόπιστες λύσεις για την επιτάχυνση του ψηφιακού τους μετασχηματισμού και την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Μεταξύ αυτών είναι η βραβευμένη διαδικτυακή πύλη διεθνούς εμπορίου Exportgate και το Digital Academy For Business, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Το Global Finance, μέσω μιας πολυεπίπεδης διαδικασίας αξιολόγησης, επιλέγει τους οργανισμούς που ξεχωρίζουν στην παγκόσμια οικονομική κοινότητα για τις κορυφαίες επιδόσεις τους αξιολογώντας στοιχεία για την κερδοφορία, το μερίδιο αγοράς και την εμβέλεια, το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, την ανταγωνιστικότητα των τιμών και την καινοτομία υπηρεσιών και προϊόντων. Η ανεξάρτητη έρευνα της συντακτικής ομάδας του περιοδικού, βασίστηκε σε συστάσεις στελεχών, ειδικών του κλάδου και εμπειρογνωμόνων, ενισχύοντας την αξιοπιστία της αξιολόγησης. Αντιστοίχως, το Euromoney, απέδωσε τις διακρίσεις στην Τράπεζα επιβραβεύοντας τη στρατηγική του μοντέλου λειτουργίας της Eurobank. Οι διακρίσεις που απέσπασε η Τράπεζα αντανακλούν την αναγνώριση του επιχειρηματικού κοινού, κατόπιν εκτενούς έρευνας μέσω ερωτηματολογίου (29.000 συναλλασσόμενους) από το Euromoney. Στην έρευνα συμμετείχαν ελληνικές αλλά και πολυεθνικές εταιρείες με στόχο την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αναφορικά με την αποτελεσματικότερη διαχείριση ταμειακών ροών, απαντώντας σε θέματα σχετικά με την πληρότητα και το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών, της εξυπηρέτησης, της αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των ψηφιακών υπηρεσιών.