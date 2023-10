Παπαστεργίου: Περί τα 80 εκατομμύρια πρόκειται να διατεθούν για Data Center

Η ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού στη χώρα ως εχέγγυο για την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας και της κοινωνίας, συζητήθηκε στην τέταρτη και τελευταία ενότητα του 6th Athens Investment Forum, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής με τη συνδιοργάνωση του ΤΕΕ και της Vertical Solutions.

Η ενότητα ξεκίνησε με ομιλία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου ενώ στη συζήτηση που ακολούθησε αμέσως μετά συμμετείχαν οι κ.κ. Γιάννης Γκικόπουλος, Chief Innovation Officer & Head of Applied Intelligence της Qualco Group, Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παρόχων του Ομίλου ΟΤΕ, Ευγενία Μπόζου, Head of Government Affairs & Public Policy της Google (Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα), Βασίλης Κουτεντάκης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής - Chief Retail Banking της Τράπεζας Πειραιώς, Γιάννα Ανδρονοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Microsoft (Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα), Γιώργος Μωραϊτίνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Mortek, Ξένια Μπανιά, Chief Commercial Officer, I KNOW HOW, Χρήστος Δημητριάδης, Chief Global Strategy Officer, ISACA και Σταύρος Ασθενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος στην Κοινωνία της Πληροφορίας, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Δημήτρη Δελεβέγκο.

«Περί τα 80 εκατομμύρια πρόκειται να διατεθούν για Data Center», όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, o οποίος επεσήμανε ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια έγινε μία ψηφιακή επανάσταση στη χώρα. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού στη χώρα και ανέλυσε τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Σύμφωνα με τον ίδιο, ζήτημα είναι το πώς θα θωρακιστεί η χώρα στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας και της κυβερνοάμυνας, ενώ όπως έκανε γνωστό ξεκινάει η διαβούλευση για τα εν λόγω ζητήματα. Όσον αφορά το wallet, ο Υπουργός ανέφερε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η διαβούλευση διαλειτουργικότητας, έτσι ώστε να είναι το διαβατήριό μας για υπηρεσίες, αλλά και για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο κ. Χρήστος Δημητριάδης, Chief Global Strategy Officer, ISACA αναφέρθηκε σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας, και αναφέρθηκε στα ζητήματα του AI, το οποίο όπως είπε, πρόκειται να αλλάξει ριζικά τις δομές της οικονομίας. Επεσήμανε την ανάγκη βαθιάς γνώσης της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να γίνει δυνατή η προστασία της. Όπως ανέφερε, υπάρχει μία τεράστια έλλειψη επαγγελματιών και αυτό αποτελεί μία ευκαιρία για την Ελλάδα προκειμένου να μετατραπεί σε ένα AI hub.

Στις επενδύσεις κατ΄ έτος της εταιρείας, που φθάνουν στα 500-600 εκατομμύρια αναφέρθηκε ο κ. Ιωάννης Κωνσταντινίδης Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παρόχων του Ομίλου ΟΤΕ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα δίκτυα οπτικών ινών. Ο κ. Κωνσταντινίδης ανέλυσε τις στρατηγικές επιλογές του Ομίλου ΟΤΕ, ενώ επεσήμανε τις λύσεις για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είμαστε μία από τις εταιρείες που ηγούνται στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας μας.

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις εργασίας και υψηλές θέσεις εργασίας επεσήμανε η κα Ευγενία Μπόζου, Head of Government Affairs & Public Policy της Google (Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα), τονίζοντας την ανάγκη για μία συμπεριληπτική ψηφιακή μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη συνεργασία της εταιρείας μας με το Υπουργείο για τη χρήση του Generative AI της Google, ανέφερε.

H απλοποίηση των διαδικασιών με μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια για τον πελάτη τίθεται στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού, ανέφερε ο κ. Βασίλης Κουτεντάκης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής - Chief Retail Banking της Τράπεζας Πειραιώς. Ως παραδείγματα έφερε σημαντικές ψηφιακές υπηρεσίες που επιτρέπουν στον πολίτη να μην επισκέπτεται το κατάστημα της τράπεζας. Με τη συνεχή ανατροφοδότηση εργαλείων μπορούμε να προσφέρουμε στον πελάτη αυτό ακριβώς που χρειάζεται.

Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε στα μεγαλεπίβολα σχέδια της κυβέρνησης σε όλες τις υπηρεσίες της πολιτείας, καθώς οι εφαρμογές είναι απεριόριστες, δήλωσε ο κ. Παύλος Κιτσανέλης, Διευθυντής Δημοσίου Τομέα για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα της Microsoft. Στόχος είναι να μη μείνει κανείς πίσω, ανέφερε χαρακτηριστικά και επεσήμανε την ανάγκη υπεύθυνης χρήσης του AI.

Στις ασύρματες επικοινωνίες αναφέρθηκε ο κ. Γιώργος Μωραϊτίνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Mortek, κάνοντας μία ανασκόπηση των δράσεων της εταιρείας στην αγορά, ενώ ανέλυσε τα πλεονεκτήματα και τις πολλαπλές χρήσεις αυτού του είδους τεχνολογιών, γι΄ αυτό και προτιμώνται από τον στρατό και τα σώματα ασφαλείας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κα Ξένια Μπανιά, Chief Commercial Officer, της εταιρείας I KNOW HOW έκανε λόγο για άλματα τεχνολογίας, ανέλυσε το ρομποτικό σύστημα “Αρίστος”, ο οποίος δίνει λύσεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Όσον αφορά την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η κα Μπανιά επεσήμανε ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση προσθέτοντας ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά κα πιο καινοτόμα.

Στο “In dialogue with” ο κ. Σταύρος Ασθενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος στην Κοινωνία της Πληροφορίας επεσήμανε ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε συμμετάσχει με όλες μας τις δυνάμεις στο gov.gr, ενώ στο πλαίσιο του RRF, έχουν προωθηθεί περισσότερα από 300 έργα. Όπως είπε ο κ. Ασθενίδης, χρειάζεται να ενταχθεί η πληροφορική και οι δαπάνες τεχνολογίας μέσα στη λειτουργία του κράτους και στον κρατικό προϋπολογισμό. Επεσήμανε τις δυνατότητες ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, την υγεία, την ιατρική, τις υπηρεσίες, καθώς και την ανάγκη για γεφύρωση της αγοράς με την ακαδημαϊκή κοινότητα.