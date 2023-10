Διαβουλεύσεις Aurelius Group - Natura για την εξαγορά του The Body Shop

Η βραζιλιάνικη εταιρεία καλλυντικών Natura, είχε αποκτήσει το The Body Shop από τη L'Oreal το 2017.

To hedge fund της Aurelius Group βρίσκεται σε συζητήσεις για την αγορά της αλυσίδας προϊόντων ομορφιάς The Body Shop, η οποία έχει τεθεί προς πώληση από τον βραζιλιάνο ιδιοκτήτη της Natura & Co, δήλωσε στο Reuters πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες των δύο πλευρών.

Εάν ολοκληρωθεί, η συμφωνία αναμένεται να αποτιμήσει το The Body Shop σε χαμηλότερη τιμή από τα 400 εκατ. λίρες -500 εκατ. λίρες κατά κάποια άλλη εκδοχή (485,20 εκατ. δολάρια - 606,50 εκατ. δολάρια) που αναφέρουν ορισμένα μέσα ενημέρωσης, ανέφερε η πηγή του Reuters, η οποία δεν ήθελε να κατονομαστεί.

Η βραζιλιάνικη εταιρεία καλλυντικών Natura δήλωσε τον Αύγουστο ότι το διοικητικό της συμβούλιο εξουσιοδότησε την εταιρεία να αναζητήσει «στρατηγικές εναλλακτικές λύσεις» για τη θυγατρική της The Body Shop, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής πώλησης της επιχείρησης. Η Natura αγόρασε το The Body Shop από τη L'Oreal το 2017.