Μασκ: Αποχωρεί από CEO της Twitter - Η αντικαταστάτρια του αναλαμβάνει σε 6 εβδομάδες

Νέο CEO για το Τwitter ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Έλον Μασκ με τον ίδιο να κάνει το stepdown και να περιορίζεται σε ένα τεχνικό και παραγωγικό ρόλο.

Ο Μασκ έγραψε στο Twitter ότι ο νέος διευθύνων σύμβουλος θα είναι μια γυναίκα την οποία δεν κατονόμασε και θα ξεκινήσει σε περίπου 6 εβδομάδες.

Πρόσθεσε ότι ο ίδιος θα μετατραπεί «σε Εκτελεστικό Πρόεδρο και CTO, στην επίβλεψη προϊόντων, λογισμικού και sysops».

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023