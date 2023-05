Polygreen για Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2023: Το πρώτο με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Xωριστή συλλογή και διαχείριση πέντε διακριτών ρευμάτων υλικών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, συγκεκριμένα χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο και υπολείμματα καφέ.

Με την υποστήριξη της Polygreen, το 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών έκανε σημαντικό βήμα προς τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, υιοθετώντας το καινοτόμο πρόγραμμα Just Go Zero, με στόχο τη μείωση των αποβλήτων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέσω της συνεργασίας με την εταιρεία – ηγέτη στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας παγκοσμίως, το Φόρουμ συνεισφέρει στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και υποστηρίζει το κίνημα της Kυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το Just Go Zero, ανέλαβε τη χωριστή συλλογή και διαχείριση πέντε διακριτών ρευμάτων υλικών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, συγκεκριμένα χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο και υπολείμματα καφέ. H ομάδα της Polygreen ενημέρωσε καθ’ όλη τη διάρκεια τους συμμετέχοντες και θα τους καλεί σε ένα διαδραστικό παιχνίδι στο χώρο της ανακύκλωσης και των μηδενικών αποβλήτων, μέσα από δύο έξυπνους σταθμούς ανακύκλωσης που θα μετρούν με ακρίβεια σε πραγματικό χρόνο τις ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονταν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάζοντας διαρκώς τα αποτελέσματα για κάθε ρεύμα υλικών στις οθόνες που είναι τοποθετημένες πάνω από κάθε σταθμό