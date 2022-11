Πανευρωπαϊκή συνεργασία Viva Wallet και Klarna

Η δημοφιλής επιλογή «Buy Now, Pay Later» της Klarna προστίθεται στις -άνω των 30- μεθόδους πληρωμών που προσφέρει η Viva Wallet.

Η Viva Wallet ενώνει δυνάμεις με την Klarna σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. To εναλλακτικό μοντέλο πληρωμών της Klarna -με 150 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως και 2 εκατομμύρια συναλλαγές ημερησίως- εντάσσεται πλέον στις, άνω των 30, μεθόδους πληρωμών, που είναι ενσωματωμένες στις καινοτομικές online και in-store τεχνολογικές πλατφόρμες της Viva Wallet.

Μέσω αυτής της σύμπραξης, οι έμποροι που συνεργάζονται με τη Viva Wallet, ανταποκρίνονται στην ανάγκη της νέας γενιάς καταναλωτών για ευέλικτες, εναλλακτικές λύσεις πληρωμών, που συμβάλλουν στον έλεγχο των οικονομικών τους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ανάλογα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες της Klarna σε κάθε Ευρωπαϊκή αγορά, θα ενεργοποιηθούν οι επιλογές Pay in 3, Pay in 30 days, Pay now, αλλά και η δυνατότητα χρηματοδότησης αγορών σε διάστημα 3-36 μηνών. Ειδικότερα στην Ελλάδα, η συνεργασία ξεκινά, δίνοντας έμφαση στην υπηρεσία «Pay in 3» της Klarna (πληρωμή σε 3 δόσεις). Οι εγχώριες επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου που συνεργάζονται με τη Viva Wallet, μπορούν να ενσωματώσουν σχεδόν αυτόματα την επιλογή «Buy Now, Pay Later» της Klarna, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του payment gateway Viva Wallet Smart Checkout. Εύκολα και γρήγορα προσφέρουν με αυτόν τον τρόπο στο καταναλωτικό κοινό τη δυνατότητα να «πληρώνει όταν και όπως επιθυμεί, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα», όπως ορίζει το όραμα της Klarna.

Δήλωση

Όλες οι μέθοδοι συναλλαγών που προσφέρει η Viva Wallet -από τα διεθνή και τοπικά σχήματα πληρωμών έως το δημοφιλές μοντέλο αγορών με δόσεις- αποσκοπούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στη διευκόλυνση του καταναλωτή. «Στη Viva Wallet μοιραζόμαστε την ίδια αποστολή με την Klarna: Στόχος μας είναι μία απλοποιημένη διαδικασία πληρωμών. Μαζί συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της εμπειρίας του καταναλωτή που αναζητά έξυπνες λύσεις πληρωμών, ενώ καθιστούμε τη διαδικασία integration εξαιρετικά εύκολη και προσιτή για τους εμπόρους που επιθυμούν να αξιοποιήσουν αυτή την παγκόσμια τάση στις πληρωμές,» αναφέρει ο Αλέξανδρος Παππάς, Ε-Commerce Director της Viva Wallet.