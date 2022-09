Κυβερνοεπίθεση στην Uber - Σε κίνδυνο «ευαίσθητα δεδομένα» της εταιρείας

Συναγερμός σήμανε στην Uber μετά από κυβερνοεπίθεση που έλαβε χώρα την Πέμπτη, με τον χάκερ να φέρεται πως απέκτησε πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα της εταιρίας.

Η Uber υπέστη κυβερνοεπίθεση την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να κλείσει αρκετά από τα εσωτερικά της συστήματα επικοινωνιών καθώς διερευνά πόσο εκτεθειμένα είναι τα ευαίσθητα δεδομένα της.

Η επίθεση από χάκερ φαίνεται να έχει θέσει σε κίνδυνο πολλά από τα εσωτερικά συστήματα της Uber και ένα άτομο που ανέλαβε την ευθύνη έστειλε screenshots με emails, κωδικούς αλλά και την πρόσβαση στο cloud, όπως αποκάλυψαν οι Νew York Times.

«Έχουν σχεδόν πλήρη πρόσβαση στην Uber», δήλωσε ο Σαμ Κάρι, μηχανικός ασφαλείας στα Yuga Labs που αλληλογραφούσε με το άτομο που ισχυρίστηκε ότι ήταν υπεύθυνο για την κυβερνοεπίθεση, προσθέτοντας πως υπάρχει κίνδυνος για τα ευαίσθητα δεδομένα της εταιρείας.

Ένας εκπρόσωπος της Uber είπε ότι η εταιρεία ερευνά την παραβίαση και είναι σε επαφή με τις αρχές. Οι υπάλληλοι της εταιρείας καλούνται να μην χρησιμοποιούν την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων Slack καθώς νωρίς το απόγευμα χτες, έλαβαν ένα μήνυμα που έγραφε: «Ανακοινώνω ότι είμαι χάκερ και η Uber υπέστη παραβίαση δεδομένων».

We are currently responding to a cybersecurity incident. We are in touch with law enforcement and will post additional updates here as they become available.

— Uber Comms (@Uber_Comms) September 16, 2022