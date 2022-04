Το πρόγραμμα «Αρχές & Δεξιότητες των Συναισθηματικών Εξισώσεων της Ηγεσίας» παρακολούθησε η ομάδα της «ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ»

«Μόνο μέσω της κατανόησης και επίτευξης του ευρύτερου και διαρκούς καλού, και της μεταλαμπάδευσής του στον οργανισμό και την κοινωνία, θα μπορέσουμε να εξορύξουμε τους επιταχυντές διάχυσης της γνώσης και των συμπεριφορών, που θα μας οδηγήσουν στις βέλτιστες αρχές και πρακτικές».

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα διάρκειας 10 μηνών (160 ωρών) στην ομάδα διοίκησης της Εταιρίας «Σουρωτή ΑΕ» με τίτλο “The Quest for the Laws and Skills of Leadership Emotional Arithmetics”, και θέμα τη διακριτή εφαρμογή και παρακολούθηση των αρχών, αξιών και πρακτικών της Αδιάλειπτης Ηγεσίας, στο χώρο της εργασίας – κοινωνίας.

Ο δημιουργός, συγγραφέας και εισηγητής, Σωτήρης Κυριακού, αφιέρωσε τα τελευταία 20 χρόνια στη δημιουργία της παραπάνω ακαδημίας, με σκοπό την εκμάθηση και πρακτική διασύνδεση των ηγετικών ψυχογραφικών ικανοτήτων, με αυτές των λειτουργικών, αποδίδοντας ένα μοντέλο εργασίας στον οργανισμό, που σκοπό έχει να βοηθήσει τα μέλη του να αποδίδουν συλλογικά, στο ύψιστο σημείο των ικανοτήτων τους.

Αποδεχόμενοι πως πλέον το 80% του χρόνου της ηγετικής ομάδας ενός οργανισμού ανεξαρτήτως μεγέθους, αφορά στην καθοδήγηση των ανθρώπων, υπάρχει αδήριτη ανάγκη για εφαρμογή βασικών αρχών και σχετικών αριθμο-μετρητών από την επιστήμη της Ψυχοκοινωνιολογίας, στις καθημερινές εργασίες.

Όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Σουρωτή ΑΕ» Βασίλης Ευκαρπίδης, σε ένα περιβάλλον που οι ανθρώπινοι πόροι (KNOWLEDGE WORKERS) γίνονται ακόμα πιο σημαντικοί, και η γνώση πολλαπλασιάζεται εκθετικά στην πάροδο του χρόνου, οι «λειτουργικές ικανότητες» της οιασδήποτε διοικητικής ομάδας δεν θα είναι αρκετές για την επίτευξη αριστείας, καθώς πριμοδοτούν τη μονάδα έναντι του συνόλου/κοινωνίας.

«Μόνο μέσω της κατανόησης και επίτευξης του ευρύτερου και διαρκούς καλού, και της μεταλαμπάδευσής του στον οργανισμό και την κοινωνία, θα μπορέσουμε να εξορύξουμε τους επιταχυντές διάχυσης της γνώσης και των συμπεριφορών, που θα μας οδηγήσουν στις βέλτιστες αρχές και πρακτικές ενός μέλλοντος, που θα δημιουργηθεί περισσότερο από τις πράξεις μας, πάρα από τη σύμπτωση τυχαίων γεγονότων», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, ο κος Ευκαρπίδης επεσήμανε: «Η ολοκλήρωση του Ακαδημαϊκού Προγράμματος ήταν ο κεντρικός σταθμός του σκοπού μας να δημιουργήσουμε την Εργασία και Αριστεία ως ένα ταξίδι γνώσης και ευχαρίστησης για κάθε μέλος της οικογένειας "Σουρωτή». Ενώ, κατέληξε, λέγοντας: «Πιστεύω ότι σε αυτές τις 160 ώρες των τελευταίων 10 μηνών, συντελέστηκαν αλλαγές στον τρόπο συμπεριφοράς και σκέψης, αντίληψης της άγνοιας και των αληθινών δυνατοτήτων ημών και των ανθρώπων μας, με σαφή αύξηση της θετικά παραγωγικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της ομάδας ηγεσίας της «Σουρωτή» που για πολλούς οργανισμούς ακόμη και με μακροχρόνια εταιρική κουλτούρα θα χρειαζόντουσαν πολλά χρόνια και πολύ κόπο για να επιτευχθούν».