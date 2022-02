Το K2B - business empowerment by Kotsovolos αποκάλυψε τα «μυστικά» ενδυνάμωσης μιας επιχείρησης στην HORECA

Tο K2B - business empowerment by Kotsovolos βρέθηκε το τετραήμερο 11 έως 14 Φεβρουαρίου στην έκθεση HORECA, παρουσιάζοντας τις πιο καινοτόμες, ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας, για να αναβαθμίσεις την επιχείρησή σου και να κατακτάς συνεχώς το καλύτερο.

Όταν κάποιος αποφασίζει να ξεκινήσει μια επιχείρηση, είναι γεμάτος αισιοδοξία, ενθουσιασμό, αλλά και αγωνία. Πολλά είναι τα ερωτήματα που θα κληθεί να απαντήσει στο βάθος του χρόνου, αλλά και αρκετές οι δυσκολίες που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει.

Η τεχνολογία εξελίσσεται και μαζί της εξελίσσεται και η επιχείρηση, η οποία με μεθοδικότητα και ευελιξία μπορεί και προσαρμόζεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η επιτυχία γίνεται ακόμα πιο «απτή» όταν έχει δίπλα της τον κατάλληλο σύμβουλο.

Κι εδώ ακριβώς έρχεται το K2B - business empowerment by Kotsovolos, οι ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας της Κωτσόβολος για τις επιχειρήσεις. Με εμπειρία, εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, το K2B - business empowerment by Kotsovolos δίνει τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες να ενδυναμώσουν, να εξελίξουν και να αναβαθμίσουν την επιχείρησή τους, πάντα με την υποστήριξη της τεχνολογίας.

Τα «μυστικά» του K2B

Εικόνα

Η Κωτσόβολος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των κλάδων της εστίασης και των ξενοδοχείων, συμμετείχε για 5η συνεχόμενη φορά στην έκθεση HORECA, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο εκθεσιακό event για τα ξενοδοχεία και τη μαζική εστίαση στην Ελλάδα.

Στο Ηall 2, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την "K2B HORECA experience" και να ανακαλύψουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας, μαζί με τους experts της ομάδας K2B.

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης παρουσίας της στην έκθεση, οι πελάτες εκδήλωσαν ενδιαφέρον και ενημερώθηκαν σε κατ' ιδίαν συνομιλίες, για τις καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας του Κ2Β, όπως:

Μια ολοκληρωμένη Digital Signage λύση διαχείρισης περιεχομένου, οθονών, και παροχής υπηρεσιών, όπως η δυνατότητα self-ordering για αναβαθμισμένη εμπειρία των πελατών της κάθε επιχείρησης.

Για καινοτομία στην διαχείριση και προβολή των προϊόντων της επιχείρησης.

Για διασφάλιση καθαρής ατμόσφαιρας στους χώρους επίσκεψης των πελατών της επιχείρησης.

Μια ολοκληρωμένη λύση πληροφορικής και υποδομών IT από ένα μόνο σημείο - "all in a box".

Ηλεκτρικά οχήματα και λύσεις φόρτισης οχημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του ξενοδοχείου σας και την μετάβαση της επιχείρησης στη νέα εποχή του e-mobility.

Δίπλα στην επιχείρηση σε κάθε ανάγκη

Εικόνα

Το K2B - business empowerment by Kotsovolos δημιουργήθηκε με σκοπό να στηρίξει τον επιχειρηματία σε κάθε του ανάγκη, σε κάθε του βήμα. Γι' αυτό φροντίζει όλο τον χρόνο και με μια ευρεία γκάμα, καθώς προσφέρει πάνω από 100 κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών για την ενδυνάμωση της επιχείρησης, και πάνω από 50.000 κωδικούς προϊόντων τεχνολογίας και άμεσης εξυπηρέτησης των καθημερινών αναγκών των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, διαθέτει 18 Business Centers, με εξειδικευμένους συμβούλους πωλήσεων, σε Ελλάδα και Κύπρο, μια εξειδικευμένη ομάδα Β2Β συνεργατών για ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση, με λύσεις που ταιριάζουν σε κάθε επιχείρηση, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα αποκλειστικά για πελάτες Β2Β, παρέχοντας την δυνατότητα για online αγορές από την άνεση του γραφείου τους, αλλά και ειδική τηλεφωνική γραμμή για πελάτες B2B, με περισσότερους από 100 call agents για τηλεφωνική εξυπηρέτηση.

Μάλιστα, μέσα από τις άριστες υποδομές καταφέρνει να πετύχει και την άμεση εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς διαθέτει Logistic Center 60.000 τ.μ., το οποίο λειτουργεί 24/7 σε Ελλάδα και Κύπρο, επισκευαστικό κέντρο 6.000 τ.μ. και στόλο 360 φορτηγών και KVans για παραδόσεις έως και αυθημερόν.

Τελευταίο και εξίσου σημαντικό, το γεγονός ότι προσφέρονται ευέλικτες λύσεις χρηματοδότησης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Το K2B - business empowerment by Kotsovolos είναι ο έμπιστος συνεργάτης και σύμβουλος, που κάθε επιχειρηματίας θα ήθελε στο πλάι του, καθώς σε εμπνέει και σε βοηθά να εξελίξεις την επιχείρησή σου με σύμμαχο την τεχνολογία.

Για να ανακαλύψετε περισσότερα για τις υπηρεσίες K2B - business empowerment by Kotsovolos, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.kotsovolos.gr/pages/k2b-launch?b2bEnable