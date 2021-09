Η «επόμενη μέρα» για την ΑΚΤΩΡ και η «μάχη» του κατασκευαστικού βραχίονα

«Μάχη» για την επιχειρησιακή και οικονομική αναδιοργάνωση/αναδιάρθρωση του κατασκευαστικού της βραχίονα και για την επιστροφή της ΑΚΤΩΡ σε κερδοφόρες χρήσεις αλλά και στην «αίγλη» του παρελθόντος, έστω υπό νέα δεδομένα, δίνει ο όμιλος Ελλάκτωρ.

Όπως ανέφερε προ ημερών σε τηλεδιάσκεψη ο CEO του γκρουπ, Ευθ. Μπουλούτας, επί της ουσίας ο όμιλος προσπαθεί μέσα στο προσεχές διάστημα, ακόμα και μέχρι τα τέλη της χρονιάς, να βρεθεί στο λεγόμενο σημείο «break even», ώστε να πάψει η ΑΚΤΩΡ, δηλαδή ο τομέας της κατασκευής της Ελλάκτωρ, να αποτελεί ζημιογόνο μέρος του γκρουπ και «ανοιχτή πληγή».

Πάντως, αν και από την αρχή του χρόνου η ΑΚΤΩΡ έχει υπογράψει συμβάσεις ή ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος σε έργα περίπου 300 εκατ. ευρώ (λογικά όμως μέρος των έργων αυτών έχουν διεκδικηθεί και κερδηθεί στο παρελθόν), παρά το γεγονός ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο βρίσκεται στα 1,7 δις ευρώ, ο κατασκευαστικός τομέας επιβαρύνει τον όμιλο και η βελτίωση θα είναι σταδιακή, ανά τρίμηνο, ώστε να ισορροπήσει ο κατασκευαστικός βραχίονας του ομίλου. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η στρατηγική απόφαση για περιορισμό της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, αλλά και την επιλεκτικότητα ως προς τη διεκδίκηση νέων έργων, ώστε να αντιμετωπιστούν τα «βάρη» του παρελθόντος, τα νομικού χαρακτήρα προβλήματα, η έλλειψη ρευστότητας και άλλες παθογένειες που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση τον κατασκευαστικό κλάδο της Ελλάκτωρ, σύμφωνα με το management.

Πάντως, η εκτίμηση της διοίκησης ότι θα χρειαστούν αρκετά τρίμηνα για να ανακάμψει ο όμιλος δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος. Επίσης, η Ελλάκτωρ εμφανίζει χαμηλότερα ταμειακά διαθέσιμα, ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έπεσε στα 253 εκατ. ευρώ, με τα ίδια κεφάλαια που αποδίδονται στους μετόχους να υποχωρούν στα 183 εκατ. ευρώ από 230 εκατ. ευρώ στις 31/12/2020.

Αναφορικά με τις προοπτικές, όπως αναφέρεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, «το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 30.06.2021 σε €1,6 δισ.. Κατά το 2021 υπεγράφησαν συμβάσεις συνολικής αξίας €197 εκατ., ενώ έχουν εξασφαλισθεί νέα έργα ύψους €98 εκατ., οι συμβάσεις των οποίων αναμένεται να υπογραφούν (σύνολο ανεκτέλεστου €1,7 δισ.). Αυτή τη στιγμή, οι διεθνείς δραστηριότητες συνεισφέρουν περίπου το 40% των εσόδων της δραστηριότητας Κατασκευής (A’ εξάμηνο 2021), ενώ αντιπροσωπεύουν το 57% του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου (συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή συμβάσεων) και επικεντρώνονται στη Ρουμανία.

Επιπρόσθετα, μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η Κ/Ξ στη οποία συμμετέχει η ΑΚΤΩΡ προκύπτει να είναι πλέον η μόνη υποψήφια για την υπογραφή της πενταετούς σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης του βιολογικού της Ψυττάλειας, προϋπολογισμού €320 εκατ. Η αναμενόμενη αύξηση των Δημοσίων Επενδύσεων, ως αποτέλεσμα των εξαγγελιών της Κυβέρνησης για επιτάχυνση της υλοποίησης έργων αλλά και ως συνέπεια των μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία του Covid 19 στις οικονομίες των χωρών που δραστηριοποιείται στρατηγικά η ΑΚΤΩΡ, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες σε έργα Υποδομών που αφορούν στη δραστηριότητα της εταιρείας».

Επίσης, γίνεται αναφορά στις προοπτικές για την ελληνική οικονομία που θεωρούνται «θετικές, με προσδοκώμενο ρυθμό ανάπτυξης 3,8% και 5,0% για το 2021 και το 2022 αντίστοιχα. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αναμενόμενη διατήρηση της χαλάρωσης των ταξιδιωτικών περιορισμών, που θα στηρίξει τον τουρισμό και τις εξαγωγές της χώρας, αλλά και τις σημαντικές εκταμιεύσεις της χώρας από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης της ΕΕ (EU Recovery and Resilience Facility - RRF). Από το RRF η Ελλάδα αναμένεται να λάβει €31 δισ., εκ των οποίων τα €18 δισ. αφορούν επιχορηγήσεις και τα €13 δισ. δάνεια, ενώ επιπρόσθετα θα λάβει σχεδόν €40 δισ. από το Πολυετές Δημοσιονομικό πλαίσιο μέσω ΕΣΠΑ και Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κατά την περίοδο 2021-2027. Η ελληνική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι οι υποδομές είναι από τους τομείς προτεραιότητας για τη διοχέτευση των παραπάνω κεφαλαίων».

Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη, στην Κατασκευή, στο πρώτο εξάμηνο του 2021, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €189,4 εκατ. έναντι €256,6 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020 (-26%, κυρίως λόγω μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας, καθώς ο Όμιλος έχει αποφασίσει να εστιάσει γεωγραφικά στην Ελλάδα και στη Ρουμανία) και το EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημιά €54 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021 έναντι ζημίας €17,3 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020, ενώ το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημία €27,9 εκατ., έναντι ζημίας €17,3 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020. Οι ζημίες επιβαρύνθηκαν εξαιτίας της πρόβλεψης (26,1 εκατ.) από την αρνητική διαιτητική απόφαση για το μετρό του Κατάρ. Το 1ο 6μηνο 2021 οι ζημιές προ φόρων ήταν €65,6 εκατ. έναντι ζημιών €28,2 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020.

Πάντως, η διοίκηση ανέφερε ότι «βρισκόμαστε στο τέλος της διαδικασίας» προσεκτικής μελέτης κάθε έργου που εκτελεί η ΑΚΤΩΡ, ενώ με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη πως προς το τέλος του χρόνου θα έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Εχει δε ενδιαφέρον να δούμε τι αναφέρεται στην εξαμηνιαία οικονομική κατάσταση της Ελλάκτωρ για τον τομέα της Κατασκευής, που αποτελεί και «βαρίδι» για τον όμιλο.

Σε ό,τι αφορά στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 έλαβαν χώρα τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα στον κλάδο της Κατασκευής:

- H ΑΚΤΩΡ εστίασε στην υλοποίηση σημαντικών έργων όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης, η Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, το σιδηροδρομικό έργο Gurasada - Ilteu 2c καθώς και το έργο οδοποιίας του Sebes Turda Lot-2 στη Ρουμανία.

- Το σχέδιο αναδιοργάνωσης του Κλάδου έχει ξεκινήσει να υλοποιείται, με τη μείωση των δαπανών προσωπικού και του κόστους πωληθέντων, τη διάθεση μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων, αλλά και τη βελτιστοποίηση της δομής χρηματοδότησης.

- Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Κλάδου, την 06.08.2021 ολοκληρώθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ, μέσω της οποίας ενισχύθηκαν τα κεφάλαιά της συνολικά με ποσό €98,6 εκατ. Η αύξηση αναλήφθηκε πλήρως από την μητρική εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Παράλληλα την 10.08.2021 η ΑΚΤΩΡ προέβη σε πλήρη και ολοσχερή αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου (Bridge Financing), ποσού €50 εκατ. που είχε συναφθεί ως ενδιάμεση χρηματοδότηση εντός του εξαμήνου.

Από πλευράς υλοποίησης έργων, η έμφαση δόθηκε στην πρόοδο των έργων Μετρό στη Θεσσαλονίκη, Ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου και στην υλοποίηση οδικών αξόνων καθώς και σιδηροδρομικών έργων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Ρουμανία. Ο Όμιλος έχει αποφασίσει να εστιάσει γεωγραφικά στην Ελλάδα και στη Ρουμανία που είναι μια ευρωπαϊκή χώρα στην οποία ο Όμιλος έχει συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία και η οποία έχει σημαντικές ανάγκες σε έργα υποδομών. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ακολουθεί πολύ επιλεκτική προσέγγιση ως προς τη διεκδίκηση συμβάσεων στο κράτος του Κατάρ, όπου έχει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Facility Management (Ο&Μ).

H ΑΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της κατά το Α’ εξάμηνο 2021 υπέγραψαν νέες συμβάσεις ποσού €197 εκατ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

· Η Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων, σε περιοχές των Δήμων Ραφήνας - Πιπερίου και Σπάτων - Αρτέμιδος, αξίας €31,6 εκατ. · Η Ολοκλήρωση της σύνδεσης αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. και Εγνατίας Οδού με τον 6ο προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης, και το οδικό δίκτυο της περιοχής Καλοχωρίου, αξίας €26,3 εκατ. · Η Λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου στον δυτικό τομέα και τον κάθετο άξονα Α29 της Εγνατίας Οδού, αξίας €20,9 εκατ. · Η Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου στον Ανατολικό Τομέα και στους Κάθετους Άξονες Α1, Α25 & Α23 της Εγνατίας Οδού, αξίας €18,1 εκατ. · Η Επέκταση του χαλύβδινου δικτύου (19 bar), δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 bar), των πόλεων της Ξάνθης και της Δράμας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αξίας €16,8 εκατ. · Η θυγατρική εταιρεία ΤΟΜΗ κατά το 2021 υπέγραψε συμβάσεις, αξίας €17,5 εκατ.

Η ΑΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της έχουν ανακηρυχθεί μειοδότες μετά τις 30.06.2021 σε έργα συνολικής αξίας €98 εκατ. Τα κυριότερα είναι τα εξής:

· Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση, και Θέση σε λειτουργία συστημάτων τηλεπικοινωνιών, ασθενών ρευμάτων & ελέγχου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, αξίας €17,4 εκατ. · Κατασκευή επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης - Φάση Α2, αξίας € 15,2 εκατ. · Upgrade of the Eastern Section of Pier II στο λιμάνι του Πειραιά, αξίας € 15 εκατ. (ποσοστό συμμετοχής ΑΚΤΩΡ 50%). · Επείγουσες παρεμβάσεις αναβάθμισης οδικής ασφάλειας στη Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου, αξίας €12,7 εκατ. · Κατασκευή οδικού τμήματος από περιφερειακή Τρικάλων έως γέφυρα Καραβόπορου, αξίας €11,2 εκατ. · Άρση ετοιμορροπίας και αποκατάσταση φθορών στη Δημοτική αγορά Χανίων, αξίας €7,1 εκατ.

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Ο Όμιλος έχει περιορίσει την ενεργή παρουσία του πέραν της Ελλάδος, αποκλειστικά στη Ρουμανία και στο Κατάρ. Ειδικά στο Κατάρ, τα έργα που έχει αναλάβει αφορούν μόνον σε υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας. Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο της εκτέλεσης κατασκευαστικών συμβάσεων, υφίσταται πάντοτε ο κίνδυνος της ενεργοποίησης ποινικών ρητρών λόγω καθυστερήσεων στην εκτέλεση των έργων. Η ΑΚΤΩΡ προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του κλάδου και τις επιπτώσεις των σωρευμένων ζημιών στη ρευστότητά της, προχώρησε σε μέτρα εντατικότερης διαχείρισης των ταμειακών της διαθεσίμων, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε κεφαλαιακά με συνολικό ποσό €98,6 εκατ. μέσω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου η οποία ολοκληρώθηκε την 06.08.2021. Η πανδημία του Covid-19 έχει επηρεάσει αρνητικά την πρόοδο των υφιστάμενων έργων της ΑΚΤΩΡ (διαθεσιμότητα προσωπικού, επιπρόσθετοι κανόνες υγιεινής και ασφαλείας προσωπικού, προβλήματα στην αλυσίδα τροφοδοσίας) ενώ επίσης, παρόλο που δεν επηρέασε τις εργασίες του τμήματος προσφορών σχετικά με τους διαγωνισμούς εντός και εκτός Ελλάδας, δεδομένου ότι οι περισσότεροι διαγωνισμοί πλέον διενεργούνται ηλεκτρονικά, το χρονοδιάγραμμα συμβασιοποίησης νέων έργων για την αναπλήρωση του ανεκτέλεστου έχει επηρεαστεί αρνητικά.

Πέραν αυτών, ο Όμιλος, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του κλάδου Κατασκευής και τις επιπτώσεις των σωρευμένων ζημιών στη ρευστότητα του κλάδου και του Ομίλου προχώρησε σε:

· αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η οποία ολοκληρώθηκε μετά τις 30 Ιουνίου 2021, κατά €120,5 εκατ., εκ των οποίων €100 εκατ. έχουν ήδη καταβληθεί ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΑΚΤΩΡ προκειμένου να καλύψει τις οικονομικές της ανάγκες σε συνδυασμό με την καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο των έργων · βραχυπρόθεσμη στήριξη των χρηματοδοτικών αναγκών της ΑΚΤΩΡ με την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους €50 εκατ. (“Bridge Financing”), εντός του Α’ εξαμήνου, η ολοσχερής αποπληρωμή του οποίου πραγματοποιήθηκε από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν, μέσω της ως άνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ · μέτρα εντατικότερης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων, ενώ συνέχισε να ενισχύει ταμειακά τον κλάδο μέσω ενδοομιλικού δανεισμού · λειτουργικό και οργανωτικό μετασχηματισμό του κλάδου Κατασκευής, με σκοπό τη μείωση των δαπανών προσωπικού και του κόστους πωληθέντων καθώς και διάθεση μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων (συμμετοχές και ακίνητα) · σημαντική μείωση της δραστηριότητας του κλάδου Κατασκευής στο εξωτερικό μέσω της ολοκλήρωσης έργων που είχε αναλάβει και της αποχώρησης από ζημιογόνες δραστηριότητες καταβάλλοντας τις σχετικές ποινικές ρήτρες, προκειμένου να εστιάσει σε κερδοφόρα έργα και επιλεγμένες αγορές.