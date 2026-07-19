Όγδοη νύχτα με αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν

Στο στόχαστρο θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας και δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης. Ιρανικά χτυπήματα στο Κουβέιτ.

Ο αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την όγδοη συναπτή νύχτα πληγμάτων κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η -αρμόδια για τη Μέση Ανατολή- Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) σήμερα (ώρα Ελλάδας, αργά χθες ώρα Ουάσινγκτον), πλήττοντας εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αντιαεροπορικής άμυνας του ιρανικού στρατού.

Έθεσε επίσης στόχο τις δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά μελών των αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία στις 17 Ιουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM.

U.S. Central Command (CENTCOM) has announced the completion of another round of retaliatory strikes, for the eighth night in a row, against Iranian military coastal surveillance and air defense facilities, maritime capabilities, and missile and drone storage sites, which were… pic.twitter.com/RERFU8abRY — OSINTdefender (@sentdefender) July 19, 2026

Ιρανικά χτυπήματα στο Κουβέιτ

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι επιτέθηκε σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματά κατά του Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Οι ιρανικές αρχές «εξαπέλυσαν επιθέσεις μεγάλης κλίμακας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατά αποθήκης πυρομαχικών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Στρατόπεδο Ουντάιρι, καθώς και κατά του συστήματος ραντάρ Patriot και του ραντάρ εναέριας επιτήρησης της αεροπορικής βάσης Αλί Αλ-Σάλεμ, στο Κουβέιτ», σύμφωνα με ανάρτηση του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου στο Telegram.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ