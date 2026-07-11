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Γερμανία: Ομηρεία σε σούπερ μάρκετ του Βερολίνου

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Γερμανία: Ομηρεία σε σούπερ μάρκετ του Βερολίνου
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Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δράστη, του οποίου το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό.

Σε εξέλιξη είναι αστυνομική επιχείρηση έξω από σούπερ μάρκετ του Βερολίνου στη Γερμανία, όπου ένοπλος κρατά όμηρο μια γυναίκα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη γερμανική αστυνομία, η ομηρεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα, 23:00 στην Ελλάδα). «Επί του παρόντος, (ο δράστης) παραμένει μέσα στο κατάστημα. Οι δυνάμεις μας βρίσκονται εκεί και η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη», δήλωσε τα ξημερώματα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Πέτερσεν-Σούμαν στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δράστη, του οποίου το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό. «Καθώς η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα για την ώρα», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η περιοχή γύρω από το σούπερ μάρκετ έχει αποκλειστεί. Το κατάστημα βρίσκεται στην οδό Χίλντμπουργκχάουζερ στη συνοικία Μαρίενφελντε, στο νότιο άκρο της γερμανικής πρωτεύουσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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