Κομισιόν: 2,5 δισ. για τον εκσυγχρονισμό ενεργειακών συστημάτων σε 11 χώρες - Το ποσό για την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσαν σήμερα την εκταμίευση 2,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού για τη στήριξη 51 έργων που σχετίζονται με την ενέργεια σε 11 κράτη μέλη της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσαν σήμερα την εκταμίευση 2,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού για τη στήριξη 51 έργων που σχετίζονται με την ενέργεια σε 11 κράτη μέλη της ΕΕ.

Με τη σημερινή εκταμίευση, η οποία χρηματοδοτείται από έσοδα του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνολική χρηματοδότηση από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού ανέρχεται σε 23,2 δισ. ευρώ από τον Ιανουάριο του 2021. Δικαιούχα κράτη μέλη αυτού του γύρου χρηματοδότησης είναι η Ελλάδα (233,9 εκατ. ευρώ), η Εσθονία (44,8 εκατ. ευρώ), η Κροατία (109 εκατ. ευρώ), η Λετονία (40 εκατ. ευρώ), η Λιθουανία (169 εκατ. ευρώ), η Ουγγαρία (552,3 εκατ. ευρώ), η Πολωνία (180 εκατ. ευρώ), η Πορτογαλία (81,4 εκατ. ευρώ), η Ρουμανία (636,9 εκατ. ευρώ), η Σλοβενία (20,2 εκατ. ευρώ) και η Τσεχία (516,8 εκατ. ευρώ).

Οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και των μεταφορών, ενώ παράλληλα θα βοηθήσουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού στηρίζει τα οικονομικά ασθενέστερα δικαιούχα κράτη μέλη για να εκσυγχρονίσουν τα ενεργειακά τους συστήματα, να επιτύχουν τους κλιματικούς και ενεργειακούς τους στόχους, και να υλοποιήσουν τα εθνικά τους σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα. Η σημερινή εκταμίευση θα συμβάλει επίσης στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ, στηρίζοντας σύγχρονες, αποδοτικές και ανθεκτικές ενεργειακές υποδομές, ενισχύοντας την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, προωθώντας την καινοτομία και συμβάλλοντας στη μείωση των ενωσιακών εισαγωγών ορυκτών καυσίμων.