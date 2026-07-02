Ευρωαγορές: Ήπια άνοδος με ώθηση από τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύεται 0,08% στις 639,79 μονάδες, υποχωρώντας σταδιακά από το ιστορικό υψηλό της Τρίτης. Ο Εuro Stoxx 50 κερδίζει 0,02% στις 6,283.55 μονάδες.

Θετικό κλίμα αποτυπώνεται στα ταμπλό των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων την Πέμπτη, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο των συνομιλιών στη Μέση Ανατολή για τον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ - Ιράν. Οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους και στα στοιχεία πληθωρισμού της Ευρωζώνης που δημοσιεύτηκαν χθες Τετάρτη, αξιολογώντας όσα ανέφεραν στις ομιλίες του σε φόρουμ της ΕΚΤ στην Πορτογαλία οι Κριστίν Λαγκάρντ και Κέβιν Γουόρς.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύεται 0,08% στις 639,79 μονάδες, υποχωρώντας όμως σταδιακά από το ιστορικό υψηλό της Τρίτης. Ο Εuro Stoxx 50 κερδίζει 0,02% στις 6,283.55 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύεται 0,07% στις 25.086 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σκαρφαλώνει 0,41% στις 8.371 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,18% στις 10.496 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει 0,42% στις 51.824 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 ενισχύεται 0,46% στις 19.486 μονάδες.

Στα της Μέσης Ανατολής, αμερικανοί και ιρανοί διαπραγματευτές σημείωσαν «θετική πρόοδο» κατά τις έμμεσες συνομιλίες οι οποίες διεξήχθησαν στη Ντόχα, και ο προσεχής κύκλος των συνομιλιών τους προβλέπεται να οργανωθεί μετά την κηδεία του ιρανού πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

«Οι μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν ολοκλήρωσαν χωριστές συναντήσεις στη Ντόχα με τους αμερικανικούς και τους ιρανούς διαπραγματευτές και σημειώθηκε θετική πρόοδος ως προς ζητήματα που συνδέονται με το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, οικοδομώντας πάνω στα αποτελέσματα της συνόδου της λίμνης της Λουκέρνης», ανέφερε ο κ. Ανσάρι μέσω X.

Χθες Τετάρτη ανακοινώθηκαν τα στοιχεία πληθωρισμού για τον μήνα Ιούνιο από την Eurostat. Ο εναρμονισμένος ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο αυξήθηκε με εμφανώς βραδύτερο ρυθμό, αλλά το «χάσμα» με την Ευρωζώνη παραμένει. Ο δείκτης είχε άνοδο 3,9%, από αύξηση 4,9% τον Μάιο. Παραμένει (αν και πιο περιορισμένη) η «ψαλίδα» από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που κατέγραψε άνοδο τιμών 2,8% τον Ιούνιο, από 3,2% τον Μάιο.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, οι κίνδυνοι για επιτάχυνση του πληθωρισμού και περιορισμό της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη έχουν καταστεί λιγότερο έντονοι. Η ίδια ανέφερε πως «οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και οι πτωτικοί για την ανάπτυξη είναι πολύ πιο ισορροπημένοι σε σχέση με πριν από μερικές εβδομάδες, ως αποτέλεσμα των όσων βλέπουμε να εκτυλίσσονται με μεγάλη ταχύτητα».

Από την άλλη, ο νέος επικεφαλής της Fed, Κέβιν Γουόρς, κράτησε κλειστά τα χαρτιά του σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι με τα επιτόκια στην επικείμενη συνεδρίαση της FOMC στις 23 Ιουλίου, ενώ διαπίστωσε πως τιμές των προϊόντων είναι «υπερβολικά υψηλές» στις ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να αποκλιμακώσει τον πληθωρισμό με επαναφορά του στον στόχο του 2%. Υποσχέθηκε ότι η Fed υπό την επίβλεψή του θα «χαράξει μια νέα πορεία», αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι συνεπάγεται αυτό.

Απώλειες στα ασιατικά ταμπλό

Οι ασιατικές μετοχές συνέχισαν τις απώλειές τους, καθώς οι επενδυτές εγκατέλειψαν τις εταιρείες κατασκευής τσιπ μετά από ένα εξαιρετικό τρίμηνο, ενώ οι αγορές συναλλάγματος και ομολόγων προετοιμάστηκαν για στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν ενδείξεις για τον κίνδυνο αυξήσεων των επιτοκίων.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας ηγήθηκε των απωλειών στην Ασία, με πτώση 7,89% στις 7.648,09 μονάδες. Ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 6,74% στις 866,72 μονάδες. Οι Samsung και SK Hynix, οι μεγάλοι δείκτες, υποχώρησαν πάνω από 8% και περισσότερο από 12% αντίστοιχα.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 2,47% στις 68.733,15 μονάδες, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 0,1% στις 4.014,98 μονάδες. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε κατά 0,61%, ενώ ο CSI 300 υποχώρησε περισσότερο από 2%.