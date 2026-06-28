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Θεσσαλονίκη: Εικοσάχρονος συνελήφθη επ' αυτοφώρω να κλέβει ρεύμα από στύλο ηλεκτροδότησης

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Θεσσαλονίκη: Εικοσάχρονος συνελήφθη επ' αυτοφώρω να κλέβει ρεύμα από στύλο ηλεκτροδότησης
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Η παράνομη σύνδεση διακόπηκε άμεσα, καθώς επιπλέον της ρευματοκλοπής συνιστούσε και κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και ο ίδιος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Με το... καλώδιο στο χέρι πιάστηκε εικοσάχρονος σε οικισμό του δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη , την ώρα που προσπαθούσε να το συνδέσει σε στύλο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, με σκοπό να ηλεκτροδοτήσει παράνομα πρόχειρο κατάλυμα, στο οποίο διαμένει.

Η παράνομη σύνδεση διακόπηκε άμεσα, καθώς επιπλέον της ρευματοκλοπής συνιστούσε και κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και ο ίδιος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ρευματοκλοπές
Θεσσαλονίκη
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