Θεσσαλονίκη: Εικοσάχρονος συνελήφθη επ' αυτοφώρω να κλέβει ρεύμα από στύλο ηλεκτροδότησης

Η παράνομη σύνδεση διακόπηκε άμεσα, καθώς επιπλέον της ρευματοκλοπής συνιστούσε και κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και ο ίδιος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Με το... καλώδιο στο χέρι πιάστηκε εικοσάχρονος σε οικισμό του δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη , την ώρα που προσπαθούσε να το συνδέσει σε στύλο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, με σκοπό να ηλεκτροδοτήσει παράνομα πρόχειρο κατάλυμα, στο οποίο διαμένει.

Η παράνομη σύνδεση διακόπηκε άμεσα, καθώς επιπλέον της ρευματοκλοπής συνιστούσε και κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και ο ίδιος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ