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Θεσσαλονίκη: Σύλληψη για υπερβολική ταχύτητα και μέθη στην περιφερειακή οδό

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Θεσσαλονίκη: Σύλληψη για υπερβολική ταχύτητα και μέθη στην περιφερειακή οδό
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Το αυτοκίνητο κινούνταν με 149 χλμ την ώρα, πολύ πιο πάνω από το όριο ταχύτητας των 60 χλμ/ώρα, στο συγκεκριμένο σημείο.

Ένας 42χρονος αλλοδαπός ουκρανικής υπηκοότητας συνελήφθη στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου, σε κατάσταση μέθης, να παραβιάζει το όριο ταχύτητας.

Το αυτοκίνητο κινούνταν με 149 χλμ την ώρα, πολύ πιο πάνω από το όριο ταχύτητας των 60 χλμ/ώρα, στο συγκεκριμένο σημείο και η παράβαση ταυτοποιήθηκε από το ειδικό μηχάνημα ραντάρ της τροχαίας.

Ο οδηγός υποβλήθηκε και σε αλκοοτεστ, από τους αστυνομικούς που τον σταμάτησαν, το οποίο έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Θεσσαλονίκη
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
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