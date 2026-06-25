Κέρδη στις ευρωαγορές με ώθηση από τσιπ και πετρέλαιο

Τα ισχυρά guidance από Micron και Qualcomm στηρίζουν τους ευρωπαϊκούς δείκτες συνδυαστικά με τη διολίσθηση του «μαύρου χρυσού» σε νέο προπολεμικό χαμηλό.

Άνοδο σημειώνουν οι ευρωαγορές την Πέμπτη, για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα, με σηματωρό τα κέρδη των τεχνολογικών μετοχών, καθώς τα ισχυρά guidance από αμερικανικές εταιρείες κατασκευής τσιπ καθησύχασαν τις ανησυχίες για τις αυξημένες αποτιμήσεις επιχειρήσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με την πτώση των τιμών του πετρελαίου σε προπολεμικό χαμηλό να παρέχει περαιτέρω στήριξη στους δείκτες.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σκαρφαλώνει 0,35% στις 637,38 μονάδες και ο Euro Stoxx 50 αναρριχάται 0,56% στις 6.249,65 μονάδες. Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,29% στις 24.812 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιείται 0,01% στις 8.386 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 χάνει 0,04% στις 10.457 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύεται 0,51% στις 51.903 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 σημειώνει άνοδο 0,18% στις 19.424 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές μετοχές μετρούν ράλι 30% για το τρίμηνο, ενώ καταγράφουν άνοδο 1,7% στη σημερινή συνεδρίαση. Στο ταμπλό, οι κατασκευαστές τσιπ Infineon και STMicroelectronics επιδίδονται σε άλμα 5,2% και 3,7% αντίστοιχα, ενώ οι προμηθευτές εξοπλισμού ημιαγωγών BE Semiconductor και ASML «πρασινίζουν» με 3,5% η καθεμία. κατασκευαστής εξοπλισμού τεχνητής νοημοσύνης Siemens Energy κινείται ανοδικά 1%.

Η easyJet εκτινάσσεται 5,5% αφότου η βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους απέρριψε μια τέταρτη προσφορά εξαγοράς από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Castlelake. Στον αντίποδα, η μετοχή της H&M υποχωρεί 1,2%, αφού η σουηδική εταιρεία λιανικής πώλησης μόδας ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη δεύτερου τριμήνου κάτω από τις εκτιμήσεις.

Το ράλι της Τεχνητής Νοημοσύνης επανήλθε στο προσκήνιο, καθώς οι Micron και Qualcomm εξέδωσαν ενθαρρυντικά outlook, καθησυχάζοντας προσωρινά τις ανησυχίες των επενδυτών για φούσκα στον κλάδο. Η ραγδαία μείωση των τιμών του «μαύρου χρυσού» στηρίζει το επενδυτικό κλίμα, καθώς περισσότερα πετρελαιοφόρα πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ ενώ άμβλυνε τους φόβους για τον πληθωρισμό και ώθησε τους επενδυτές να περιορίσουν τα στοιχήματά τους σε επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ.