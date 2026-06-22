Ακαθάριστα οικόπεδα: Τέλος χρόνου για τους ιδιοκτήτες - Ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα

Σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως τώρα ανέρχονται σε περίπου 700.000.

Λήγει σήμερα (22/6) οριστικά, η προθεσμία καθαρισμού και υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών για τα ακαθάριστα οικόπεδα, με χιλιάδες ιδιοκτήτες να σπεύδουν την τελευταία στιγμή να συμμορφωθούν. Σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής ανέρχονται σε περίπου 700.000.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει διαμηνύσει ότι μετά τις 22 Ιουνίου δεν προβλέπεται νέα παράταση. Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων αφού προχωρήσουν στον καθαρισμό και στην υποβολή των αιτήσεων, υποχρεούνται να συντηρούν τις ιδιοκτησίες τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι

Από αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι από τους δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, υπάρχει προτεραιοποίηση των ελέγχων στις περιοχές υψηλότερου κινδύνου, σε συνεργασία δήμων και Πυροσβεστικού Σώματος. Παράλληλα, οι δήμοι καλούνται να προχωρούν στον καθαρισμό οικοπέδων όπου απαιτείται, με το σχετικό κόστος να καταλογίζεται στους υπόχρεους.

Ο ίδιος τόνισε ότι ορισμένοι δήμοι εξακολουθούν να βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των απαραίτητων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς κάλεσε παράλληλα τους πολίτες να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία μιας κατοικίας ξεκινά από την πρόληψη. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να μειωθούν τόσο οι ενάρξεις πυρκαγιών όσο και η καύσιμη ύλη, δύο παράγοντες που, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους, δοκιμάζουν κάθε χρόνο τις αντοχές του μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Κάλεσε επίσης τους δήμους να ολοκληρώσουν άμεσα τις εργασίες που τους αναλογούν και να διευκολύνουν τους πολίτες στη διαχείριση των υπολειμμάτων καθαρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε τον ορισμό και τη γνωστοποίηση σημείων συγκέντρωσης κλαδεμάτων και φυτικών υπολειμμάτων, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πού μπορούν να τα αποθέτουν.

Πρόστιμα

Στην πράξη, το μεγάλο στοίχημα δεν είναι πλέον ο αριθμός των δηλώσεων, αλλά η δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να ελέγξουν εγκαίρως εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτησίες και να διαπιστώσουν εάν όσα έχουν δηλωθεί ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και δήλωσης συνεπάγεται σειρά διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται: