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Μετρό Θεσσαλονίκης: Σε κανονική λειτουργία η βασική γραμμή

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Μετρό Θεσσαλονίκης: Σε κανονική λειτουργία η βασική γραμμή - Τι ισχύει για τις κάρτες
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Η λειτουργία του Μετρό είχε διακοπεί λόγω της διεξαγωγής των ελέγχων και των δοκιμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Σε κανονική εμπορική λειτουργία και με ωράριο λειτουργίας 5.15 το πρωί με 11 το βράδυ επανήλθε από σήμερα το πρωί η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Η λειτουργία του Μετρό είχε διακοπεί λόγω της διεξαγωγής των ελέγχων και των δοκιμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Όπως ανακοινώθηκε, οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το Μετρό δεν λειτούργησε (29/5 έως και 19/6) μπορούν να τις φορτίσουν με το αντίστοιχο του υπολοίπου τους στα εκδοτήρια των εξής σταθμών: «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «25ης Μαρτίου», «Νέα Ελβετία».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Περιφερειακό

Από τις 11 το βράδυ και έως τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοσθεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ5 (Ευκαρπίας) και Κ6 (Μετεώρων), στον κλάδο κατεύθυνσης προς ανατολικά (Χαλκιδική/Αεροδρόμιο) της Περιφερειακής Οδού, λόγω των εργασιών για την κατασκευή του Flyover.

Στο τμήμα της Περιφερειακής Οδού θα αποκλεισθεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων «ΓΣΝ 424» και «Παπαγεωργίου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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