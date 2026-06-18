Κοινές δηλώσεις Κόστα, Λάιεν και Ζελένσκι στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χαρακτήρισε «ιστορική» την εβδομάδα που πέρασε για την Ουκρανία.

«Tώρα έχουμε τα 27 κράτη μέλη ενωμένα στην υποστήριξη της Ουκρανίας», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα υποδεχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και οι εταίροι μας από τον Καναδά, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο - όλοι μας - εργαζόμαστε μαζί για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία», τόνισε ο Α. Κόστα, σημειώνοντας ότι στη Σύνοδο Κορυφής της G7, υπήρξε συμφωνία να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας, ενώ στην κοινή δήλωση υπογραμμίζεται η «ξεκάθαρη και ισχυρή υποστήριξη όλων των μελών της G7 προς την Ουκρανία». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι τώρα η ΕΕ θα ηγηθεί μιας «νέας δυναμικής» στη πορεία προς μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χαρακτήρισε «ιστορική» την εβδομάδα που πέρασε για την Ουκρανία, κατά την οποία ξεκίνησαν επισήμως οι διαπραγματεύσεις για το πρώτο κεφάλαιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ. Όπως είπε, πρόκειται για ένα «πολύ σημαντικό βήμα» προς την πλήρη ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκανε λόγο για μια «νέα δυναμική» στο πολεμικό μέτωπο, λέγοντας ότι «η κατάσταση αλλάζει», καθώς «βλέπουμε ότι η Ουκρανία κρατάει τη γραμμή, ανακτώντας ακόμη και εν μέρει εδάφη». Η ίδια τόνισε ότι η ΕΕ, έχοντας εγκρίνει δάνειο 90 δισεκ. ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια προς το Κίεβο, στέλνει ένα «ισχυρό μήνυμα στη Ρωσία», ότι «θα είναι στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί».

Παράλληλα, η Φον ντερ Λάιεν υποστήριξε ότι «η οικονομία της Ρωσίας υποφέρει» και ανέφερε ότι «η Ρωσία σηκώνει ένα ψηφιακό σιδηρούν παραπέτασμα για το λαό της», με τη απόφασή της να κλείσει το Διαδίκτυο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι ευχαρίστησε τους ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου για τη στήριξή τους. «Ευχαριστούμε όλους τους ηγέτες για την ομοφωνία τους - η ομοφωνία είναι σπουδαία», δήλωσε ο Ζελένσκι. Ο ίδιος είπε ότι ομοφωνία υπήρξε και στη Σύνοδο Κορυφής της G7, τόσο προς την υποστήριξη προς την Ουκρανία με μέσα αεράμυνας, όσο και στην πίεση προς τον Πούτιν, ώστε να υποχρεωθεί να διαπραγματευτεί και να αποδεχθεί την κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ