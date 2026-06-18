Ουκρανία: Οι σύμμαχοι ανακοίνωσαν πακέτο στρατιωτικής βοήθειας 1 δισ. δολαρίων

Η συνολική αξία των πακέτων στήριξης θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ανακοίνωσαν τις συνεισφορές τους στο πρόγραμμα «Κατάλογος Προτεραιοτήτων της Ουκρανίας» (PURL - Prioritised Ukraine Requirements List) του ΝΑΤΟ, ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, κατά την συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, γνωστής ως ομάδας Ραμστάιν, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Μιχαήλο Φιόντοροφ.

Ο Φιόντοροφ μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της συνάντησης, δήλωσε ότι η συνολική αξία των πακέτων στήριξης θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ