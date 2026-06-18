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Ελβετία: Η κάτω βουλή καταψήφισε συμφωνία με την Mercosur

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Ελβετία: Η κάτω βουλή καταψήφισε συμφωνία με την Mercosur
Ελβετία / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Η συμφωνία τώρα θα τεθεί προς ψήφιση στην άνω βουλή και, σε περίπτωση που εγκριθεί από το Σώμα, πιθανόν να επιστρέψει στην κάτω βουλή.

Η ελβετική κάτω βουλή καταψήφισε μια συμφωνία με την Mercosur (Σ.τ.Σ: Κοινή Αγορά του Νότου, ένας εμπορικός συνασπισμός της Νότιας Αμερικής) εν μέσω αντιδράσεων τόσο από την δεξιά όσο και από την αριστερά του πολιτικού φάσματος.

Η συμφωνία τώρα θα τεθεί προς ψήφιση στην άνω βουλή και, σε περίπτωση που εγκριθεί από το Σώμα, πιθανόν να επιστρέψει στην κάτω βουλή.

Αργά χθες το βράδυ βουλευτές καταψήφισαν τη συμφωνία που συνήφθη τον περασμένο χρόνο με ψήφους 96-86 και 9 αποχές.

Η αντίθεση στη συμφωνία προήλθε τόσο από τους συντηρητικούς βουλευτές που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των αγροτών, όσο και από κόμματα της αριστεράς που ήγειραν ανησυχίες για ζητήματα όπως οι εργασιακές πρακτικές και η καταστροφή των τροπικών δασών.

Στη Mercosur ανήκουν οι Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Ελβετία
Mercosur
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