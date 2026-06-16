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Επιδημία Έμπολα: 196 νεκροί επί συνόλου 837 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη ΛΔ Κονγκό

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Επιδημία Έμπολα: 196 νεκροί επί συνόλου 837 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη ΛΔ Κονγκό
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Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού Έμπολα αυξήθηκε στα 837, αφού καταγράφηκαν 29 νέα κρούσματα το προηγούμενο 24ωρο.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού Έμπολα αυξήθηκε στα 837, αφού καταγράφηκαν 29 νέα κρούσματα το προηγούμενο 24ωρο.

Από αυτούς τους ασθενείς, 196 έχουν βρει τον θάνατο, με βάση τα στοιχεία της κυβέρνησης.

Εν τω μεταξύ, η αντιπρόεδρος της Ουγκάντας Τζέσικα Αλούπο ζήτησε σήμερα την άρση «ανάρμοστων» ταξιδιωτικών περιορισμών σε βάρος συμπολιτών της, υποστηρίζοντας πως η χώρα έχει θέσει υπό έλεγχο την τρέχουσα επιδημία Έμπολα.

«Ουδέποτε εξήγαμε οποιαδήποτε επιδημία. Ποτέ δεν θα εξάγουμε ούτε αυτήν», δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη αφρικανών ηγετών και δωρητών για την κρίση Έμπολα.

«Ως εκ τούτου, καλούμε όλες τις χώρες που έχουν επιβάλει ανάρμοστους περιορισμούς σε πολίτες της Ουγκάντας να τους άρουν, επειδή η Ουγκάντα έχει ελέγξει αποτελεσματικά την τρέχουσα επιδημία», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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