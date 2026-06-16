ΑΑΔΕ - AGEA: Συνάντηση εργασίας για αγροτικές πληρωμές και αξιοποίηση ιταλικής τεχνογνωσίας

Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του ιταλικού οργανισμού πληρωμών AGEA πραγματοποιήθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με αντικείμενο την τεχνογνωσία που διαθέτει ο ιταλικός οργανισμός σε κρίσιμες λειτουργίες των αγροτικών πληρωμών.

Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του ιταλικού οργανισμού πληρωμών AGEA πραγματοποιήθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με αντικείμενο την τεχνογνωσία που διαθέτει ο ιταλικός οργανισμός σε κρίσιμες λειτουργίες των αγροτικών πληρωμών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από την πλευρά της AGEA, ο επικεφαλής του Οργανισμού, Fabio Vitale, Director, και ο Διευθυντής Συντονισμού, Salvatore Carfì, οι οποίοι παρουσίασαν την ιταλική εμπειρία σε θέματα πληρωμών, ελέγχων, διασταυρώσεων και ανάλυσης κινδύνου.

O Διοικητής και τα στελέχη της ΑΑΔΕ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζει η AGEA στη λειτουργία του ιταλικού οργανισμού πληρωμών, καθώς και για τις διαδικασίες που υποστηρίζουν την ορθή και έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση της τηλεπισκόπησης και του συστήματος monitoring για την παρακολούθηση των δηλώσεων και των καλλιεργειών, καθώς και στη συμβολή τους στην ενίσχυση της ακρίβειας, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των πληρωμών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης εξετάστηκαν, επίσης, ζητήματα που συνδέονται με τη νέα αίτηση ΟΣΔΕ, τις διαδικασίες υποβολής και επεξεργασίας των δηλώσεων, καθώς και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασταύρωση στοιχείων και την επιβεβαίωση των δικαιούχων.

Η ιταλική εμπειρία έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική πλευρά, καθώς η Ελλάδα και η Ιταλία παρουσιάζουν παρόμοιο γεωχωρικό υπόβαθρο, γεγονός που καθιστά χρήσιμη την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα τηλεπισκόπησης, monitoring, ελέγχων και διαχείρισης αγροτικών πληρωμών.

Συμφωνήθηκε, επίσης, η συνέχιση της συνεργασίας σε τεχνικό επίπεδο, με μετάβαση στελεχών της ΑΑΔΕ στην Ιταλία, προκειμένου να ενημερωθούν περαιτέρω για τις διαδικασίες και τις πρακτικές που εφαρμόζει η AGEA.

Η επαφή της ΑΑΔΕ με την AGEA εντάσσεται στην προσπάθεια άντλησης εμπειρίας από ευρωπαϊκούς οργανισμούς πληρωμών που έχουν αναπτύξει τεχνογνωσία στον τομέα των αγροτικών ενισχύσεων, με στόχο την αξιοποίηση χρήσιμων πρακτικών κατά τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων.