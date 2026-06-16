Εγκαίνια του Φυλακίου «ΑΚΡΩΤΗΡΙ» στη Λέσβο - Δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης προχώρησε σε δωρεά για την ανακατασκευή του Επιτηρητικού Φυλακίου «ΑΚΡΩΤΗΡΙ» στη Λέσβο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού που υπηρετεί σε μια από τις ακριτικές περιοχές της χώρας.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης προχώρησε σε δωρεά για την ανακατασκευή του Επιτηρητικού Φυλακίου «ΑΚΡΩΤΗΡΙ» στη Λέσβο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού που υπηρετεί σε μια από τις ακριτικές περιοχές της χώρας.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, εκπροσώπων της Πολιτείας και των θρησκευτικών αρχών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και τοπικών αρχών.

Η ανακατασκευή του φυλακίου εντάσσεται στη συνολική προσέγγιση του Ιδρύματος για την υλοποίηση δράσεων με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο και διάρκεια. Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση υποδομών που συμβάλλουν στην καθημερινότητα ανθρώπων που υπηρετούν σε κρίσιμες θέσεις ευθύνης αποτελεί για το Ίδρυμα μια πράξη έμπρακτης στήριξης προς το κοινό καλό.

Το φυλάκιο «ΑΚΡΩΤΗΡΙ» αφιερώνεται στη μνήμη του γλύπτη Αθανασίου Λημναίου, ο οποίος συνδέεται οικογενειακά με τον ιδρυτή του Ιδρύματος, Αθανάσιο Λασκαρίδη, προσδίδοντας στη δωρεά έναν πρόσθετο, προσωπικό συμβολισμό που γεφυρώνει τη μνήμη, τον τόπο και την προσφορά.

Δήλωση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημητρίου Χούπη

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η αναφορά του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, ο οποίος ευχαρίστησε την οικογένεια του Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη για τη διαχρονική προσφορά της, τόσο μέσα από τις δωρεές προς τις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και μέσα από το ευρύτερο έργο του Ιδρύματος. Κάνοντας ειδική μνεία στα περιβαλλοντικά προγράμματα του Ιδρύματος, και ιδίως στο Typhoon Project, υπογράμμισε τη σημασία της συμβολής του στην προστασία των ελληνικών θαλασσών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς, μας κάνετε περήφανους. Εμείς θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι αυτή η παράδοση, εδώ στο Άγιο Όρος του Αιγαίου, θα συνεχίσει να υπάρχει με ανθρώπους που διασφαλίζουν ότι το ένδοξο παρελθόν της χώρας μας θα έχει ένα λαμπρό μέλλον.»

Δήλωση της Προέδρου του Ιδρύματος, κυρίας Εύης Λαζού–Λασκαρίδη

«Η απόφασή μας να προχωρήσουμε στην ανακατασκευή του φυλακίου ΑΚΡΩΤΗΡΙ απορρέει από μια απλή αλλά ουσιαστική πεποίθηση: ότι η ευθύνη απέναντι στη χώρα εκφράζεται μέσα από πράξεις. Για εμάς, η στήριξη τέτοιων έργων δεν αφορά μόνο τις υποδομές. Αφορά στους ανθρώπους — εκείνους που υπηρετούν καθημερινά σε ακριτικές περιοχές και χρειάζονται έναν χώρο αξιοπρεπή, λειτουργικό και ανθρώπινο.

Ταυτόχρονα, η αφιέρωση στη μνήμη του Αθανασίου Λημναίου προσδίδει στη δωρεά μια βαθύτερη διάσταση. Συνδέει την οικογενειακή μας ιστορία με τον τόπο και μας υπενθυμίζει ότι κάθε προσφορά έχει μεγαλύτερο νόημα όταν ριζώνει σε μια σχέση μνήμης και ευθύνης.

Πιστεύουμε ότι οι παρεμβάσεις που έχουν πραγματική αξία είναι εκείνες που απαντούν σε υπαρκτές ανάγκες και συμβάλλουν, με τρόπο σταθερό και μετρήσιμο, στο κοινό καλό.»

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες, προστατεύουν το περιβάλλον και δημιουργούν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο τη διαμόρφωση ενός θετικού και διαρκούς αποτυπώματος για το σύνολο της κοινωνίας.

