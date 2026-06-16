Τραμπ για Ιράν: «Ποτέ δεν με ενδιέφερε η αλλαγή καθεστώτος» - Τερματίστηκε ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών

«Ποτέ δεν νοιάστηκα για αλλαγή καθεστώτος...αλλά υποθέτω ότι υπάρχει αλλαγή καθεστώτος», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά από συνάντηση που είχε με τον εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 ότι «ποτέ δεν τον ενδιέφερε η αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν, αν και πίστευε ότι αυτό θα συνέβαινε ούτως ή άλλως.

«Ποτέ δεν νοιάστηκα για αλλαγή καθεστώτος...αλλά υποθέτω ότι υπάρχει αλλαγή καθεστώτος», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά από συνάντηση που είχε με τον εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι.

Στην έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ είχε καλέσει τους Ιρανούς να πάρουν τον έλεγχο της εξουσίας της χώρας τους. «Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να πάρει πίσω τη χώρα του», είχε γράψει τότε στο Truth Social.

Η κυβέρνηση Τραμπ στη συνέχεια υποστήριξε πολλές φορές ότι η δολοφονία πολλών υψηλόβαθμων μελών της ιρανικής ηγεσίας ουσιαστικά επέφερε αλλαγή προσώπων στην εξουσία της χώρας.

Σε άλλες του δηλώσεις για το θέμα στη σύνοδο κορυφής, ο Τραμπ ανέφερε ότι τα μέλη της «πρώτης» και της «δεύτερης» ομάδας (σ.σ. της ιρανικής ηγεσίας) είναι νεκρά, όπως και ορισμένοι της «τρίτης ομάδας». Οι άνθρωποι με τους οποίους διαπραγματεύονται τώρα οι ΗΠΑ είναι λογικοί, είπε - όχι ριζοσπαστικοποιημένοι και πρόθυμοι να βοηθήσουν τη χώρα τους. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Βλέπω αλλαγές καθεστώτων εδώ και χρόνια, δεν λειτούργησαν».

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να υποβάλει τη συμφωνία με το Ιράν στο αμερικανικό Κογκρέσο και υποσχέθηκε να τη διαβάσει «μέχρι κεραίας» στον Τύπο.

«Δεν το είχα σκεφτεί να τη στείλω» στο Κογκρέσο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε για το θέμα, στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο Εβιάν, καθώς πολλοί Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές έχουν ζητήσει να εξετάσουν το κείμενο. Αλλά θα τη στείλω στο Κογκρέσο, μου αρέσει αυτή η ιδέα», είπε στους δημοσιογράφους.

Όταν ρωτήθηκε για το κείμενο της συμφωνίας, την οποία έχει ήδη υπογράψει ηλεκτρονικά, πριν από τη δια ζώσης υπογραφή της, την Παρασκευή στη Γενεύη, ο Τραμπ υποσχέθηκε και πάλι ότι θα το δώσει στη δημοσιότητα.

«Όχι μόνο θα τη δημοσιοποιήσω, σίγουρα θα δώσω συνέντευξη Τύπου και θα σας τη διαβάσω μέχρι κεραίας για να είμαι σίγουρος ότι ο Τύπος θα την καλύψει σωστά», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος που χθες δήλωνε ότι θέλει να περιμένει μέχρι την τελετή της υπογραφής για να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο.

Ήρθη ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ

Στο μεταξύ, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν διαβεβαίωσε σήμερα ότι έχει ήδη αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων, που εφάρμοζαν οι αμερικανικές δυνάμεις εδώ και περίπου δύο μήνες, πριν από την επίσημη υπογραφή του «μνημονίου κατανόησης» μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης.

«Ο αποκλεισμός ήρθη πριν από την επίσημη υπογραφή» είπε ο Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί, τον οποίο επικαλείται ο ιστότοπος της ιρανικής κυβέρνησης, υπενθυμίζοντας ότι αυτό ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα που έθετε το Ιράν για να συμφωνήσει.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου. Αυτό το «μνημόνιο» θα υπογραφεί από τις δύο πλευρές την Παρασκευή στην Ελβετία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ