Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των διεθνών επενδύσεων στις μεταφορές με το Transport Investment Summit 2026

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η διεθνής συνάντηση «Transport Investment Summit».

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η διεθνής συνάντηση «Transport Investment Summit», την οποία διοργανώνει η Κοινότητα Μεταφορών (Transport Community), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB).

Η Κοινότητα Μεταφορών Δυτικών Βαλκανίων είναι η ευρωπαϊκή δομή της ΕΕ για την προσέγγιση των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων με την ΕΕ και τα κράτη μέλη της με τις πολιτικές συνδεσιμότητας, και πεδίο επιχειρησιακής δράσης τον Διάδρομο Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου (WBEM), στο πλαίσιο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.

Σκοπός του συνεδρίου:

1) H κινητοποίηση Ελληνικών και ευρωπαϊκών επενδυτικών και κατασκευαστικών εταιρειών, η προσέλκυση κεφαλαίων μέσω τραπεζών και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και η ενίσχυση της ελκυστικότητας των έργων υποδομών μεταφορών.

2) H παροχή έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφόρησης προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τα προγραμματισμένα προς υλοποίηση έργα στον διάδρομο WBEM (Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου), η ανάδειξη των αναγκών του ιδιωτικού τομέα προς τους πολιτικούς φορείς και ο προσδιορισμός, μέσα από πλαίσιο διαλόγου, των προϋποθέσεων που καθιστούν τα έργα ελκυστικά για ιδιωτικές επενδύσεις.



