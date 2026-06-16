Χρηματιστήριο: Διευρύνθηκε το ανοδικό σερί – Τετραήμερο άλμα 8,3% στις τράπεζες

Παρά τις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις και εναλλαγές προσήμου, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας διεύρυνε το ανοδικό του σερί, «σκαρφαλώνοντας» σε νέα πολυετή υψηλά. Εκτίναξη 12,5% για τον τίτλο της Aktor, άλμα 4,3% για τον ΑΔΜΗΕ.

Παρά τις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις και εναλλαγές προσήμου, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας διεύρυνε το ανοδικό του σερί, «σκαρφαλώνοντας» σε νέα πολυετή υψηλά, με στήριξη από το αγοραστικό ενδιαφέρον στις τράπεζες και σε επιλεγμένα μη τραπεζικά blue chips.

Δεν έλειψαν από το ταμπλό και μεμονωμένες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, ωστόσο η επικράτηση των αγοραστών ήταν εμφανής, εν μέσω βελτιωμένου διεθνούς κλίματος, ενισχυμένης διάθεσης ανάληψης ρίσκου, και εν όψει της τριπλής λήξης παραγώγων της Παρασκευής και της αναδιάρθρωσης των δεικτών FTSE/Russell.

Εκτός συνόρων, το ενδιαφέρον παραμένει επικεντρωμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην προοπτική να υπάρξει τους επόμενους μήνες μια οριστική και βιώσιμη συμφωνία για την ειρήνευση στην περιοχή. Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παραμένει βασικό σημείο εστίασης, με τους αναλυτές να σχολιάζουν πως, παρά τη θετική αντίδραση των αγορών, εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με το πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ναυτιλιακές εταιρείες και ειδικοί σε θέματα ασφάλειας προειδοποιούν ότι η αποναρκοθέτηση, η αποκατάσταση των ναυτιλιακών διαδρόμων και η επιστροφή της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων σε φυσιολογικά επίπεδα ενδέχεται να απαιτήσουν εβδομάδες και όχι ημέρες.

Επιπλέον, ούτε η Ουάσιγκτον ούτε η Τεχεράνη έχουν δημοσιοποιήσει ακόμη το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, ενώ οι δύο πλευρές συνεχίζουν να δίνουν διαφορετικές ερμηνείες για ορισμένες βασικές προβλέψεις της.

Πάντως η πτώση των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να κινείται σήμερα ακόμα και κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, έχει συμβάλει στη μείωση των ανησυχιών για τον πληθωρισμό, οδηγώντας τους επενδυτές να περιορίσουν τις προσδοκίες τους για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed. Η αμερικανική κεντρική τράπεζα ξεκινά σήμερα τη διήμερη συνεδρίασή της και η αγορά αναμένει ευρέως ότι θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 3,50%-3,75% κατά την αυριανή της ανακοίνωση.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινήθηκαν σε θετικό έδαφος, με οριακά κέρδη 0,10% στη Φρανκφούρτη και άνοδο περί του 0,90% σε Λονδίνο και Παρίσι.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.475,32 μονάδες με άνοδο 0,52%. Ενδοσυνεδριακά ο ΓΔ βρέθηκε να καταγράφει κέρδη έως τις 2.482 μονάδες.

Ο δείκτης των τραπεζών κινήθηκε επίσης ανοδικά, ενισχυμένος 1,14% στις 2.867,83 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε η άνοδος 2,07% της Eurobank στα 4,28 ευρώ. Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank ενισχύθηκαν 1,11% και 1,07% αντίστοιχα, ενώ άνοδο σημείωσε και η ΕΤΕ (+0,88%) στα 15,43 ευρώ. Η Optima σημείωσε κέρδη 0,29%, ενώ ο τίτλος της Τρ. Κύπρου ολοκλήρωσε αμετάβλητος στα 9,80 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,1:1 με 62 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 57 σε αρνητικό και 31 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή. Ο τζίρος και πάλι ενισχυμένος, διαμορφώθηκε σε 347,9 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 31,43 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε ο τίτλος της Aktor που ενισχύθηκε 12,53% στα 11,14 ευρώ. Ακολούθησαν οι μετοχές των ΔΑΑ και Helleniq Energy ενισχυμένες 2,55% και 2,16% αντίστοιχα ενώ, πέραν των τραπεζών, σε θετικό έδαφος ακολούθησαν οι τίτλοι των Lamda Development (+1,06%), Allwyn (+0,54%), Cenergy (+0,41%), Motor Oil (+0,36%), ΟΤΕ (+0,31%), ΔΕΗ (+0,26%), Σαράντης (+0,13%) και Aegean (+0,08%).

Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι Viohalco και Τιτάν υποχωρώντας 2,24% και 1,39% αντίστοιχα. Με μικρότερες απώλειες έκλεισαν οι μετοχές των Jumbo (-0,87%), Metlen (-0,82%), ΕΥΔΑΠ (-0,58%), Coca-Cola HBC (-0,56%), ElvalHalcor (-0,53%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,40%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ξεχώρισε η άνοδος 4,32% στα 4,35 ευρώ του ΑΔΜΗΕ, με φόντο την ΑΜΚ. Ενισχυμένες ακολούθησαν οι Bylot (+2,15%), Fourlis (+1,94%) και Quest (+1,82%), ενώ στον αντίποδα βρέθηκαν οι τίτλοι των ΟΛΠ (-1,32%) και Profile (-1,30%).