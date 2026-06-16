Τα 96% των νερών της Ευρώπης είναι ασφαλή για κολύμπι

Το υψηλότερο ποσοστό υδάτων κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας -συνολικά 95% ή υψηλότερο- καταγράφεται στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ελλάδα.

Tο 2025, από τον Ατλαντικό έως τη Μεσόγειο, η συντριπτική πλειονότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη πληρούσε τα πλέον αυστηρά πρότυπα «εξαιρετικής» ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 85% των κολυμβητικών περιοχών της Ευρώπης, με το 96% του συνόλου των κολυμβητικών περιοχών της ΕΕ που παρακολουθούνται να πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας και μόλις το 1,5% να χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκούς» ποιότητας. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν επίσης ότι η συνολική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευρώπη παρέμεινε σταθερή σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Το υψηλότερο ποσοστό υδάτων κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας -συνολικά 95% ή υψηλότερο- καταγράφεται στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ελλάδα. Η ποιότητα των παράκτιων υδάτων κολύμβησης είναι γενικά καλύτερη σε σύγκριση με τους ποταμούς και τις λίμνες. Το 2025, το 88% των παράκτιων υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ χαρακτηρίστηκαν ως άριστα, σε σύγκριση με το 78% των εσωτερικών υδάτων κολύμβησης.

Η αξιολόγηση και ο διαδραστικός χάρτης, που καταρτίστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δείχνουν πού μπορούν οι λουόμενοι να βρουν τις ασφαλέστερες περιοχές κολύμβησης στην Ευρώπη. Η αξιολόγηση εξετάζει την καταλληλότητα των υδάτων κολύμβησης, εστιάζοντας στην παρακολούθηση των βακτηρίων που μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες. Η εξαιρετική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης της Ευρώπης στηρίζεται στον διαρκή αντίκτυπο της νομοθεσίας της ΕΕ.

Η εξαιρετική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης της Ευρώπης υποστηρίζεται από τον διαρκή αντίκτυπο της νομοθεσίας της ΕΕ. Χάρη στην οδηγία της ΕΕ για τα ύδατα κολύμβησης και σε άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ για τα ύδατα, η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη βελτιώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Αυτό περιλαμβάνει βελτιωμένες πρακτικές παρακολούθησης και διαχείρισης, επενδύσεις σε σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων, καλύτερη συλλογή λυμάτων και βελτιωμένη αξιολόγηση των ανθίσεων κυανοβακτηριακών φυκών που μπορεί να είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία και τη φύση.

Χάρη σε αυτές τις συνεχείς προσπάθειες, οι άνθρωποι μπορούν πλέον να κολυμπούν σε πολλά πρώην βαριά μολυσμένα αστικά ύδατα και ποτάμια. Ταυτόχρονα, η επίτευξη υγιών και ανθεκτικών συστημάτων υδάτων απαιτεί συνεχή πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση ευρύτερων πιέσεων στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, συμπεριλαμβανομένης της χημικής ρύπανσης και των επιπτώσεων που σχετίζονται με το κλίμα. Η προώθηση της ποιότητας των υδάτων τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τη φύση αποτελεί βασική συνιστώσα της στρατηγικής της ΕΕ για την ανθεκτικότητα των υδάτων.

Ιστορικό

Η αξιολόγηση για τη σημερινή έκθεση βασίζεται στην παρακολούθηση περισσότερων από 22.200 περιοχών κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευρώπη που αναφέρθηκαν στον ΕΟΠ για την περίοδο 2025. Αυτό περιλαμβάνει χώρους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Αλβανία και την Ελβετία.

Παράλληλα με τη φετινή έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης, ο ΕΟΠ δημοσίευσε επίσης επικαιροποιημένο διαδραστικό χάρτη που παρουσιάζει τις επιδόσεις κάθε περιοχής κολύμβησης. Διατίθενται επίσης επικαιροποιημένα ενημερωτικά δελτία ανά χώρα, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας στις αξιολογούμενες χώρες.

Η οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης, η οποία συμπληρώνει την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, είναι μία από τις διάφορες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που προστατεύουν τα ύδατα: την οδηγία για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος , την οδηγία για τα υπόγεια ύδατα , την οδηγία για τη νιτρορύπανση , την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων .